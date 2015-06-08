Первые Европейские игры в Баку: как белорусские спортсмены готовятся к этому старту?

Новости Беларуси. Баку готовится принять первые в истории Европейские игры. Отныне они будут проходить раз в четыре года. Уже в это воскресенье до столицы Азербайджана доберется факельная эстафета. Огонь пронесут по центру города, а 12 июня его зажгут на Олимпийском стадионе. В Баку приедут больше 6 тысяч спортсменов, много болельщиков и поклонников спорта. Среди них и белорусская делегация. Чемоданное настроение в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вещи собраны. Но это даже не сотая часть подготовки к одному из самых ответственных путешествий Кати Галкиной. Уже скоро спортивная география белорусской гимнастки пополнится еще одним городом — Баку. Там девушка будет представлять нашу страну на Европейских играх — первых в истории. И хотя Катя прошла уже не одно соревнование, предстоящего старта ждет с волнением.

Екатерина Галкина, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Мне очень волнительно и очень интересно, как это будет. Потому что я на Олимпийских играх еще не была, на Универсиаде не была, а это похоже между собой. Мне интересно, как все происходит: как бы олимпийская деревня, спортсмены, команды…

С утра и до вечера – тренировки перед Европейскими играми особенно напряженные. И хотя загадывать результат наперед Катя не берется — плохая примета, настроена девушка решительно.

Екатерина Галкина:

Конечно же, надо работать – работаем как к любым соревнованиям, только чуть-чуть больше. Всегда же едешь на соревнования с какой-то определенной целью. Чтобы что-то получилось. С позитивом!

Помимо подготовки физической, настроиться на победу нужно еще и морально. Потому Катя не забудет взять в Азербайджан маленького плюшевого медвежонка, который поддерживал девушку на всех соревнованиях. Своим талисманом она называет и свой мяч — с ним прошла Чемпионат мира в Беларуси.

Екатерина Галкина:

Это мой личный мяч. Никто другой с ним работать не может. Мы с ним выступали на чемпионате Европы недавно.

Эту тренировку братья проводят на победной «лондонской» каноэ. Лодка для бакинских стартов уже отправлена к месту соревнований. Но главный спортивный снаряд – весло, путешествует исключительно со спортсменами. Говорят, само оно, конечно, не гребет, но в важный момент точно не подведет.

Андрей Богданович, олимпийский чемпиона по гребле на байдарках и каноэ:

Тренируюсь с одним веслом, чтобы не терять чувство гребка, чувство воды. Потому что каждое весло гребет по своему.

Каноэ – на суше, но после двух ежедневных тренировок Андрей и Александр все еще не расслабляются. Впереди обязательная физподготовка.

Александр Богданович, олимпийский чемпиона по гребле на байдарках и каноэ:

В правильном направлении движемся. На Европе было совсем не наше выступление. Как-то рано и после болезни. Сейчас чувствуем, что набираем гребок, в форму входим.

Первым Европейским играм многие пророчат популярность даже большую, чем Олимпийским. И белорусская команда обещает представить нашу страну на самом высшем уровне.