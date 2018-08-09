Первое золото: белорусская команда выиграла «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018»

Новости Беларуси. Не в «молоко»: белорусские стрелки выиграли «Снайперский рубеж» Международных армейских игр. 9 августа в торжественной обстановке нашим парням вручили кубок победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не в «молоко»: белорусские стрелки выиграли «Снайперский рубеж» Международных армейских игр. 9 августа в торжественной обстановке нашим парням вручили кубок победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стрельба из пистолета Макарова и снайперской винтовки, преодоление динамических стен и завалов – упорная борьба длилась на протяжении 10 дней. Соперничали с белорусами военнослужащие из 18 стран, лучшие из лучших.
Однако это помешало нашим военным занять лидирующие позиции в трех из четырех этапов и по итогам общего зачета получить свое первое золото на «АрМИ-2018».
На вторую ступень пьедестала здесь поднялись снайперы из Казахстана. Бронзу разделили команды России и Китая.