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Первое золото: белорусская команда выиграла «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018»

09 августа 2018 15:00
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Новости Беларуси. Не в «молоко»: белорусские стрелки выиграли «Снайперский рубеж» Международных армейских игр. 9 августа в торжественной обстановке нашим парням вручили кубок победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое золото: белорусская команда выиграла «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018»-1

Стрельба из пистолета Макарова и снайперской винтовки, преодоление динамических стен и завалов – упорная борьба длилась на протяжении 10 дней. Соперничали с белорусами военнослужащие из 18 стран, лучшие из лучших.

Первое золото: белорусская команда выиграла «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018»-4

Однако это помешало нашим военным занять лидирующие позиции в трех из четырех этапов и по итогам общего зачета получить свое первое золото на «АрМИ-2018».

Первое золото: белорусская команда выиграла «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018»-7

На вторую ступень пьедестала здесь поднялись снайперы из Казахстана. Бронзу разделили команды России и Китая.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Фотофакт

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