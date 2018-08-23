Эльвира Герман выиграла турнир по лёгкой атлетике в Польше

Новости Беларуси. Белорусская барьеристка Эльвира Герман победила в беге на 100 метров на международном турнире «Мемориал Камилы Сколимовской» в польском Хожуве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские атлеты каждый год успешно выступают на этих состязаниях. В минувшем сезоне первое место в толкании ядра заняла наша Алена Дубицкая.