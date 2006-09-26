Мировой чемпионат по перетягиванию каната прошел в небольшом нидерландском городе Ассен

Более двухсот команд из 19 стран мира приняли участие в соревнованиях по перетягиванию каната. Этот вид спорта здесь чрезвычайно популярен. Еще пятьсот лет до нашей эры эта была любимая игра греческих атлетов.

А в начале 20 столетия, перетягивание каната стало олимпийским видом спорта. Однако желающих выступать на играх было слишком много. Поэтому со временем соревнования приобрели статус отдельного чемпионата. В этом году за первое место в Ассене борются 209 команд из 19 стран мира.

По классическим правилам, команды участвующие в соревновании, делятся на весовые категории. В каждой из них - по 8 человек. Побеждает та, которая сумеет сдвинуть канат по меньшей мере на четыре метра от центра. Укрепив свое положение и определив оптимальную точку опоры, атлеты стараются переместить центр тяжести на себя, шаг за шагом упрочить позиции, чтобы не потерять лидерства. Здесь побеждает не столько сила, сколько умение работать в команде, считают участники состязания. Первенства будет удостоен самый сплоченный коллектив.