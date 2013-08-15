Первая бесплатная школа игры в большой теннис для людей с ограниченными возможностями работает в Минске

Новости Беларуси. Уроки большого тенниса. Первая бесплатная школа этой игры для людей с ограниченными возможностями работает в столице. Правила на кортах такие же, как и в большом спорте.

Единственное отличие – специальные коляски из легкого материала. При быстрой езде, которую предполагает теннис, они не опрокидываются и облегчают занятия профессиональным спортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерия Филяева, руководитель теннисного навпраления:

Мы работаем на кортах Карла Маркса. У меня шесть учеников. В данный момент тренировки проводятся во вторник и четверг с 11.00 до 13.00.

С сентября мы хотим еще детскую группу собрать, школьного возраста. Ограничений по возрасту нет.