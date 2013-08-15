Прямой эфир

Первая бесплатная школа игры в большой теннис для людей с ограниченными возможностями работает в Минске

15 августа 2013 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уроки большого тенниса. Первая бесплатная школа этой игры для людей с ограниченными возможностями работает в столице. Правила на кортах такие же, как и в большом спорте. 

Единственное отличие – специальные коляски из легкого материала. При быстрой езде, которую предполагает теннис, они не опрокидываются и облегчают занятия профессиональным спортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерия Филяева, руководитель теннисного навпраления:
Мы работаем на кортах Карла Маркса. У меня шесть учеников. В данный момент тренировки проводятся во вторник и четверг с 11.00 до 13.00.
С сентября мы хотим еще детскую группу собрать, школьного возраста. Ограничений по возрасту нет.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
На чемпионате мира по плаванию в Канаде паралимпиец Игорь Бокий выиграл 2 «золота». На счету сборной – 5 медалей
15 августа 2013 16:08

На чемпионате мира по плаванию в Канаде паралимпиец Игорь Бокий выиграл 2 «золота». На счету сборной – 5 медалей

Марки с изображениями Виктории Азаренко и Максима Мирного представлены в Минске
14 августа 2013 10:39

Марки с изображениями Виктории Азаренко и Максима Мирного представлены в Минске

Анастасия Гурина, трехкратная чемпионка по бодифитнесу, развеяла миф о женщинах-спортсменках
13 августа 2013 21:00

Анастасия Гурина, трехкратная чемпионка по бодифитнесу, развеяла миф о женщинах-спортсменках