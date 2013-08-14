Марки с изображениями Виктории Азаренко и Максима Мирного представлены в Минске

Новости Беларуси. Белорусская почта пошла по стопам британской. Ранее коллекции филателистов пополнила марка, посвященная победе Энди Мюррея на «Уимблдоне».

На наших почтовых марках появились изображения Виктории Азаренко и Максима Мирного. Одно из самых значимых достижений лидеров белорусского тенниса – «золото» Олимпиады-2012 в миксте.

14 августа марки были погашены на специальном конверте. В мероприятии принял участие отец и тренер Максима Мирного Николай Мирный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».