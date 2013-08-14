Прямой эфир

Марки с изображениями Виктории Азаренко и Максима Мирного представлены в Минске

14 августа 2013 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская почта пошла по стопам британской. Ранее коллекции филателистов пополнила марка, посвященная победе Энди Мюррея на «Уимблдоне».

На наших почтовых марках появились изображения Виктории Азаренко и Максима Мирного. Одно из самых значимых достижений лидеров белорусского тенниса – «золото» Олимпиады-2012 в миксте.

14 августа марки были погашены на специальном конверте. В мероприятии принял участие отец и тренер Максима Мирного Николай Мирный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анастасия Гурина, трехкратная чемпионка по бодифитнесу, развеяла миф о женщинах-спортсменках
13 августа 2013 21:00

Анастасия Гурина, трехкратная чемпионка по бодифитнесу, развеяла миф о женщинах-спортсменках

В Барановичах открылся один из лучших в Европе стадион по хоккею на траве
10 августа 2013 13:43

В Барановичах открылся один из лучших в Европе стадион по хоккею на траве

Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой. Виктория Азаренко – четвёртая
06 августа 2013 08:44

Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой. Виктория Азаренко – четвёртая