Прямой эфир

На чемпионате мира по плаванию в Канаде паралимпиец Игорь Бокий выиграл 2 «золота». На счету сборной – 5 медалей

15 августа 2013 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Белорусские паралимпийцы продолжают радовать высокими спортивными достижениями. На чемпионате мира по плаванью в Канаде копилка сборной Беларуси пополнилась двумя наградами. Золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем выиграл Игорь Бокий. Ранее он завоевал медаль высшей пробы на 200-метровке комплексным плаванием.

Также «бронзу» на дистанции 50 метров на спине выиграла белоруска Наталья Шавель.

Всего в активе наших пловцов после трех соревновательных дней чемпионата мира 5 медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Марки с изображениями Виктории Азаренко и Максима Мирного представлены в Минске
14 августа 2013 10:39

Марки с изображениями Виктории Азаренко и Максима Мирного представлены в Минске

Анастасия Гурина, трехкратная чемпионка по бодифитнесу, развеяла миф о женщинах-спортсменках
13 августа 2013 21:00

Анастасия Гурина, трехкратная чемпионка по бодифитнесу, развеяла миф о женщинах-спортсменках

В Барановичах открылся один из лучших в Европе стадион по хоккею на траве
10 августа 2013 13:43

В Барановичах открылся один из лучших в Европе стадион по хоккею на траве