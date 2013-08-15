На чемпионате мира по плаванию в Канаде паралимпиец Игорь Бокий выиграл 2 «золота». На счету сборной – 5 медалей

Новости Канады. Белорусские паралимпийцы продолжают радовать высокими спортивными достижениями. На чемпионате мира по плаванью в Канаде копилка сборной Беларуси пополнилась двумя наградами. Золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем выиграл Игорь Бокий. Ранее он завоевал медаль высшей пробы на 200-метровке комплексным плаванием.

Также «бронзу» на дистанции 50 метров на спине выиграла белоруска Наталья Шавель.

Всего в активе наших пловцов после трех соревновательных дней чемпионата мира 5 медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.