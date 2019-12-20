«Передать опыт, чтобы не наступали на грабли». Работу спортивных организаций со СМИ обсуждали в НОК

Новости Беларуси. Современные тенденции в коммуникациях и пиарах, и как правильно наладить работу спортивных организаций со СМИ на разных медиа-площадках обсуждали представители более чем 40 спортивных ведомств Беларуси на образовательном семинаре для пресс-секретарей, который прошел в столичной штаб-квартире Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одним из спикеров выступила Сима Айвазян, лектор Российского международного олимпийского университета. Также своим опытом поделились с коллегами ведущие специалисты белорусских федераций, которые уже смогли достичь четкой работы во всех направлениях. Правдивая и быстрая информация – залог успеха, считают они.

Дмитрий Герчиков, заместитель директора Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ:

Возникают совершенно непредвиденные ситуации у каждого из федерации. Если ты находишь выход, выкручиваешься из этого форс-мажора, то есть смысл передать этот опыт коллегам для того, чтобы они не наступали на те же грабли. Самим секретарям интересно пообщаться между собой, возможно, подсказать друг другу интересные ходы для того, чтобы доставлять информацию максимально быстро до болельщиков, журналистов.

Игорь Клевко, пресс-секретарь Белорусской федерации шахмат:

Шахматы ожидают большие соревнования: Кубок мира среди женщин, Кубок мира среди мужчин, Всемирная шахматная олимпиада, куда приедут практически 200 стран мира. Поэтому хочется следить за последними тенденциями пресс-секретарства. Посмотреть, что нового, послушать спикеров, чтобы на самом достойном уровне провести эти соревнования, которые дали принимать Беларуси.