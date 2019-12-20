Новости Беларуси. В Минске 19 декабря завершился первый тур командного чемпионата страны по настольному теннису в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении четырех дней друг с другом сражались 16 команд: по 8 мужских и 8 женских.

Этот турнир – заключительный республиканский у взрослых спортсменов в 2019 году. Участие в чемпионате приняли сильнейшие спортсмены нашей страны и лидеры национальной сборной.

Дмитрий Цыкунов, главный секретарь соревнований:

Например, женская команда РЦОП – это фактически национальная команда Республики Беларусь по настольному теннису, где играют все наши ведущие спортсмены: Дарья Триголос, Надежда Богданова, Алина Никитченко, Екатерина Боровок, которые в январе будут бороться за олимпийскую путевку в Португалии.





Надежда Богданова, участница команды РЦОП:

Всегда можно лучше. Сейчас, может быть, не в очень хорошей форме, но что могла, выиграла. Конкуренция сейчас слабее, чем была раньше. Раньше было больше сильных соперников, но есть 2-3 команды, с которыми непросто сражаться.