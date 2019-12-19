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Еврокубок. «Цмоки» дома уступили «Гернике»

19 декабря 2019 12:27
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Новости Беларуси. Неудача постигла женский баскетбольный клуб «Цмоки». Белоруски в родных стенах уступили испанской «Гернике» в первом матче плей-офф Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Еврокубок. «Цмоки» дома уступили «Гернике»-1

Большую часть времени команды шли вровень, но в третьей четверти гости предприняли штурм, который в итоге помог им победить. Финальный счет – 57:52. У нас самой полезной была Чидом, на счету которой 15 очков.

Еврокубок. «Цмоки» дома уступили «Гернике»-4

Ответный матч 1/16 финала пройдет 9 января в Испании.

# Баскетбол # Фотофакт

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