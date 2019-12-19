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Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ

19 декабря 2019 18:48
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Новости Беларуси. В новом сезоне у БАТЭ будет новый главный тренер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ-1

«Жёлто-синие» не продлили соглашение с Алексеем Багой. Напомним, что экс-наставник числился в системе клуба с 2011 года. Он работал ассистентом у Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба. Именно последнего Бага сменил на посту главного тренера в июне 2018-го.

Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ-4

В итоге вторая часть прошлогоднего чемпионата сложилась для БАТЭ удачно: команда снова стала чемпионом и завоевала путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. Однако этот сезон «жёлто-синие» вряд ли смогут занести себе в актив: в чемпионате Беларуси – только второе место, вылет из 1/4 финала Кубка страны. К тому же борисовчане остались без групповых этапов еврокубков. Кто возглавит команду, пока неизвестно. 

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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