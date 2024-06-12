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Могилёвский ЦОР вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

12 июня 2024 15:30
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Чемпион Беларуси по пляжному футболу могилевский ЦОР успешно выступает в Кубке европейских чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Могилёвский ЦОР вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу-1

Турнир проходит в Португалии. В заключительном матче группового этапа белорусы обыграли главного конкурента – итальянскую «Катанию» – 3:2. Мячи в составе победителей забили Егор Мурашко, Юрий Петровский и Егор Гордецкий. В своем квартете могилевчане победили во всех матчах и вышли в плей-офф с первого места. Триумфаторы и призеры Кубка чемпионов определятся 16 июня.

# Футбол

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