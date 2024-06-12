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Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Валенсии

12 июня 2024 15:29
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Ирина Шиманович вышла во второй круг турнира категории 125 в Валенсии. В стартовом раунде соперницей белорусской теннисистки стала Доминика Салкова из Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Валенсии-1

Оппонентка опережала нашу спортсменку в рейтинге более чем на 130 позиций. Несмотря на это, в ключевые моменты точнее была Ирина. Она и праздновала победу в двух партиях с одинаковым счетом – 6:4. Девушки провели на корте 1 час 35 минут. В 1/8 финала Шиманович сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа.

# Теннис

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