Павел Галкин и Спартак Миронович прокомментировали выступление сборной Беларуси на чемпионате Европы по гандболу

Темой № 1 в спортивной жизни Беларуси, да и всего континента, пожалуй, в эти дни является мужской чемпионат Европы по гандболу, который проходит в Польше. Уже во второй раз подряд и в четвертый раз в истории участие в этом форуме принимают и наши мастера ручного мяча.

Прямо сейчас белорусская команда играет с хозяйкой первенства – сборной Польши. Правда, шансы на выход в полуфинал наши земляки потеряли вместе с финальной сиреной предыдущего матча. В нем Рутенко и компания крупно уступили действующим чемпионам мира – французам.

После поражения от «трехцветных» мы связались с главным тренером сборной Юрием Шевцовым и попросили прокомментировать этот результат, а также поинтересовались, чего ожидать от следующих сражений с поляками и македонцами.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Никаких не было шансов обыграть, они намного сильнее, быстрее нас. Чемпионы мира. Следующая игра у нас с бронзовым призером чемпионата мира, хозяевами турнира. Полный зал, большая поддержка. Опять же, очень серьезное испытание для наших игроков. Как для опытных, так и для молодых. И последняя игра обычно решаемая. Трудно сказать, как команды настроятся на эту игру, как они будут играть. Мы хотим во всех двух оставшихся играх просто дать бой, а что получится, то будет видно.

Таков был комментарий Юрия Шевцова, а развивать тему чемпионата Европы мы будем вместе с членом исполкома Белорусской федерации гандбола, генеральным директором гандбольного клуба «СКА-Минск» Павлом Галкиным. Здравствуйте.

Павел Галкин:

День добрый, здравствуйте.

Павел Владимирович, в предыдущем матче наши проиграли французам, как мы знаем, и, что самое интересное, проиграли и поляки (наши сегодняшние соперники), матч с которыми сейчас и проходит. Как вы думаете, поляков это сильно мотивировало?

Павел Галкин:

Я думаю, что они сейчас в родных стенах мотивированы колоссально. Им хочется взять реванш, они борются за попадание в следующий этап, следующий круг. И, самое главное, что как и перед нами, перед ними стоит цель попасть на Олимпиаду. Так что мотивация очень высокая.

Знаете, что самое обидное лично для меня как для болельщика? То, что поляков обыграли норвежцы, а мы норвежцам проиграли. Так и хочется сказать классическое «на их месте должны были быть мы». Победи мы норвежцев, выиграй у поляков, обеспечили бы себе и квалификацию. Ведь норвежцы приблизительно одного с нами класса.

Павел Галкин:

А вы заметили, что очень плотные результаты, близкие друг к другу на этом чемпионате? Особенно в трех группах (исключая группу D) очень плотные. Там проигрывали по 1-2 мяча. Это говорит о высоком уровне развития гандбола в настоящее время. Я, конечно, ничего не могу сказать против хоккея, хоккей очень популярен, но в хоккее сегодня 74 страны представляет Международная федерация, а в гандболе их 176. То есть можно говорить, что у нас на 100 федераций больше, значит уровень гандбола, популяризация гандбола гораздо больше, чем хоккея, на мой взгляд. Плюс ко всему, такой счет – это показатель того, что сегодня в таком виде спорта, как гандбол, работают очень высокопрофессиональные люди. И вы видите, что общий уровень гандбола поднимается. Поэтому у нас очень много работы, чтобы догнать упущенное время. Слава богу, у нас получается.

Продолжая тему норвежцев. У них в команде возраст игроков приблизительно 22-25 лет. То есть у них тоже прошла смена поколений, они сейчас вышли на свой хороший уровень. У нас ведь тоже есть игроки 21, 19 лет. Это говорит о том, что года через два мы сможем тоже стать настоящей грозой авторитетов?

Павел Галкин:

Да, это говорит. Норвежская команда не высокорослая, но очень быстрая, шустрая, как вы видели. И довольно энергично ведет игру. У нас целая плеяда молодых игроков пришла. И это еще далеко не все, еще будут вливаться, я надеюсь, молодые ребята, которые сегодня покушаются на авторитет старших товарищей. Слава богу, это хорошо.

Но сегодня мы промежуточные итоги подводим гандбола или чемпионата Европы. На мой взгляд, надо провести анализ, что у нас на сегодняшний день не так. Не то, что сегодня в нашей команде, а что в нашем гандбольном хозяйстве творится, если проанализировать, почему мы не можем попасть сегодня в элиту гандбола. Я вспоминаю 20 лет назад, когда был руководителем делегации, мы поехали во Францию, 14 дней были там. В день отъезда и приезда мы не играли, а так 12 матчей мы провели во Франции, вояжируя по всем городам. Нас очень здорово принимали. Это было шоу. Это те времена, когда Тучкин, Каршакевич, Шевцов, Свириденко. Что они творили – французы восторгались. Это был для них космос, а не гандбол. А сегодня французы – видите, как прошлись по нашей команде. Но это временно. Я думаю, что мы их научили играть, не побоюсь этого сказать. Мы им показали, что такое гандбол, и, наверное, влюбили в гандбол. А сегодня мы пожинаем плоды того, что мы где-то застоялись, отстали. И сегодня нам надо глубокого проанализировать, что у нас на сегодняшний день там, в детских спортивных школах, как они работают.

Что касается непосредственно нашей команды. Журналисты, болельщики игру команды на турнире хвалят. Но если положить руку на сердце и отбросить личную любовь к команде, к нашим игрокам, то все-таки получается, что у нас в активе одна победа, да и то минимальная. Во вторую групповую стадию мы попали благодаря хорватам. У нас есть повод для оптимизма?

Павел Галкин:

Я вам скажу, что истинные болельщики, преданные хвалят не потому, что мы что-то там проиграли, а потому, что игру наши ребята показали хорошую. Игру, достойную высокого результата. Да, была у нас оплеуха от французов. Ну, что ж. А мы тоже кого-то подтянули, кто-то нас тоже будет благодарить. А сегодня нам надо собраться, у нас сегодня не просто гандбол, не просто матч. Сегодня потрясающая борьба должна состояться. При хорошем раскладе эта игра может стать для нас путевкой на Олимпиаду. А это вершина. И те ребята, которые стремятся к этому уже третье десятилетие, в конце тоннеля свет заблистал. Поэтому очень важная игра.

На Олимпиаде мы будем?

Павел Галкин:

Мы обязаны быть, должны. Я думаю, что все сложится. Дай бог, все будет хорошо. Об этом я хочу говорить и пожелать ребятам показать достойный гандбол.

Когда есть у нас в стране такие гандбольные клубы, как СКА (я говорю это не ради какого-то комплимента, а лишь констатирую факт), который опять сейчас взялся и здорово воспитывает молодежь. Посмотрите, сколько сейчас в сборной воспитанников СКА. Наверное, Сергей Рутенко – единственный в этом составе, который не имеет отношения к минскому СКА.

Павел Галкин:

Нет, он не единственный. Начиная с сегодняшнего дня, семь человек, которые сейчас играют, еще семь человек, которые прошли школу Мироновича, побывали в нашем гандбольном клубе, взросли, возмужали, играют в других клубах. А всего поехало 18, два человека на замене. То есть минус четыре человека.

Немножко ошибся. Я к тому говорю, что Сергей Рутенко сейчас пребывает без клуба. Скажите, есть вообще вероятность, что он вернется в Беларусь? Может, сейчас он и сыграет за минский СКА?

Павел Галкин:

Это все зависит от Рутенко. Если он пожелает прийти в клуб, мы будем рады этому. Во-первых, это личность, во-вторых, Сергей авторитетом своим смотивирует, подхлестнет кого-то, даст положительный урок, вольет свежую кровь, новую стезю. Тем более мы сейчас переходим на новую арену. У нас 13 февраля состоится первый кубковый матч в группе, куда мы пробились. В 19 часов матч начнется, я думаю, наши болельщик знают, помнят. Но я только констатирую, что матч будет именно в новом дворце в Уручье. А приход Рутенко позволил бы нас где-то поддержать. Ведь опыт в этом вопросе есть. В свое время, помните, когда остались без клуба Пуховский, Шилович, Титов. Они же от нас уходили когда-то, вернулись в наш клуб, к себе домой, и мы выиграли Кубок вызова. В 2013 году, не так давно было. Так что можно верить в приметы, вернется или придет Рутенко.

Выиграете Кубок ЕГФ.

Павел Галкин:

Об этом можем мечтать.

Павел Владимирович, в составе нашей сборной много молодых имен, молодых лиц. Может, вы кого-то можете выделить конкретно?

Павел Галкин:

Не хотелось бы конкретно, но, наверное, сегодня не сказать о том, как отстоял в воротах наш Слава Солдатенко, было бы неправильно. Много звонков, много поздравлений, много восхищений. Молодец. У вратаря сложная судьба, но у него в этот раз получилось. Слава богу, высокий процент. И на него обратили внимание. Это приятно. На него, на клуб, работу тренеров. Вы видели, что Кулеш свои два гола забил в очень ответственные моменты, очень нужные голы. Это говорит о потенциале. К сожалению, Королек травмирован, не набрал форму. Но я думаю, что, дай бог еще продержаться, во всяком случае сегодня пожелаем ему успешно сыграть, а потом – с македонцами. Вы видели, что Хаткевич не стушевался перед французами, тоже блеснут, показал свою игру. Каждый из них очень долго к этой победе шел, к этому уровню игры. Это как раз те ребята, которые высоко мотивированы, они стремятся достичь и у них все получается. Если они продолжат так тренироваться, как работают сегодня, так старательно ковать результат, то победа будет за нами.

Легедарный тренер Спартак Миронович, на протяжении долгого времени работавший с мужской сборной, а ныне стоящий у руля все того же СКА, в студию прийти не смог, но также поделился с корреспондентом программы «Неделя спорта» на СТВ своим взглядом на игру белорусской сборной в Польше.

Спартак Миронович, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Если сказать по пятибалльной системе, которая была раньше, можно пятерку с плюсом, потому что для нас попадание в групповую стадию – это большой-большой успех. Это наши были мечтания. Шевцов сказал, что если попадем, то это будет подвиг. Я не буду говорить, что подвиг, по крайней мере, большой успех – это 100%. Я думаю, что всегда первый матч – основной. Хотя по силам я бы перенес его на третье место. Оно так и есть. Хотя норвежцы заняли в подгруппе первое место, хорваты – второе, все равно хорваты, посмотрите, будут выше. Как отыграли наши воспитанники? Я сам удивлен, поражен. Их поставили, доверили, они не подвели. Особенно Солдатенко Юрий. Да и Кулеш Влад, и Хаткевич что-то набросал чемпионам мира. Великолепно сыграли, молодцы.

Могли ли более достойно смотреться в мачте с Францией? Стоит ли об этом говорить, потому что на пять мячей меньше, а пять мячей больше. Я уже говорил, что если команда проигрывает, то все равно она должна получить пользу. Если много играет молодых игроков, это уже плюс и не нужно даже считать, сколько голов. Проиграли пять мячей. Но пусть с большей пользой, но 10.

Можно ли ждать еще свершений от команды на этом чемпионате Европы? Обязательно. Мы еще ждем, чтобы немножко попугали поляков, выиграли македонцев.

Спартак Петрович Миронович как всегда оптимистичен. Будем надеяться, что эти слова нашего знаменитого тренера услышат ребята и воплотят их в жизнь.