Чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин в Минске: как белоруски шли к своему пятому пьедесталу

Очередное испытание топ-форумом белорусская столица пошла достойно. Кажется, никому уже не надо доказывать, что наша страна любит и может принимать состязания самого высокого ранга. На прошедшей неделе минская публика знакомились ближе с индорхоккеем. Хоккею на траве и его зальной разновидности до популярности ледового собрата еще далеко, но тем не менее этот вид спорта не оставляет равнодушным любого, кто хоть однажды стал свидетелем этого динамичного и комбинационного зрелища

Болельщик:

Здорово. Для меня на самом деле это открытие. Случайно увидел афишу, захотел поддержать девушек, потому что все-таки это соревнование такого уровня, были большие шансы стать европейскими чемпионами. Уже третий день, сил нет, но хотелось просто сделать приятное девушкам. Надеюсь, наша поддержка хоть как-то им помогла. Помимо своих стен еще и свои трибуны были.

Этот заводной патриот ежедневно поддерживал нашу сборную по ходу чемпионата и расшевеливал весь зал.

Перед родными трибунами сборная Беларуси планировала взлететь высоко. В преддверии старта тренерский штаб говорил о полуфинале, игроки грезили о медалях. Но порой случается, что домашний топ-турнир – это не только дополнительный стимул, но и дополнительное давление

Анастасия Сыроежка, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Очень тяжело психологически. Чувствуешь и поддержку, и ответственность какая-то есть. Не хочется как-то огорчать зрителей, хочется только победы приносить.

Но был на трибунах один зритель, которого наши девушки слышали определенно лучше всех. Рулевой женской сборной Херман Крейс за поединками своих подопечных смотрит немного свысока, но исключительно из практических соображений

Херман Крейс, главный тренер сборной Беларуси по индорхоккею:

Я не говорю по-русски. Все, что мне нужно передать команде, передает мой переводчик. Он находится на скамейке, и все указания команда получает очень быстро. А сидя немного выше, мне лучше видна площадка и все комбинации.

С появлением голландского специалиста в нашей сборной команда, по словам самих хоккеисток, преобразилась. Новый подход к тренировкам и всей подготовке – тренеру с менталитетом победителя определенно есть что дать белорусской команде.

Юлия Курганская, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Мы провели достаточно сборов, которые отличались от всех предыдущих. Они были очень тяжелые, нам было очень тяжело. Но мы это прошли. Именно поэтому у нас сейчас больше сил и воли к победе. Не зря мы это все преодолевали.

Сделанный в ходе подготовки вклад принес дивиденды по ходу чемпионата. Уже стартовый день первенства обернулся для белорусской команды приятным сюрпризом: обыграны были одни из лидеров мирового индорхоккея – немки. А после победа над украинками досрочно вывела хозяек форума в полуфинал.

Рита Батура, капитан сборной Беларуси по индорхоккею:

Мы знали, что сегодня тяжелый день, но благодаря первой победе над немками все-таки команда немножко завелась, потому что это был, я думаю, самый сложный матч в нашей подгруппе. И уже Украину мы знаем, много лет играем, поэтому немножко притерлись к ним. Было тяжело в том плане, что и они нас знают.

Заключительный матч группы для белорусок уже мало что решал. Впрочем, дабы пересечься с беспрекословным фаворитом турнира (сборной Голландии) как можно позже, австрийскую команду надо было обыгрывать. Для Юлии Михейчик эта встреча была в некотором роде особенной.

Юлия Михейчик, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Вообще, эта команда для меня роковая. На чемпионате мира я получила очень серьезную травму, после которой долго восстанавливалась. Но ничего, это же спорт все-таки. Поэтому будем играть и только побеждать.

Нанести ответный удар, только уже голевой, Юлии не удалось, зато за нее это сделали подруги по команде. Победа (3:1), и без поражений пройдя групповой этап, белоруски возглавили квартет.

Юлия Курганская, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Эмоции захватывают. Для нас очень важна была эта победа. Выходя, мы знали, что назад уже отступать некуда, только вперед. Мы нацелены играть в финале, поэтому для нас эта победа была очень важна. Мы знали, что за нас болеет вся Беларусь, все наши родные и близкие. Мы старались, вырвали эту победу.

Уже вечером того же дня отечественной сборной предстояло полуфинальное сражение с польками. Надо ли говорить, сколь велико было желание добраться до финала, а, главное, у белорусок были все шансы для этого. Но фортуна в серии пенальти от них отвернулась. Польки праздновали победу, а наши девушки, едва сдерживая слезы, отправились готовиться к матчу за «бронзу».

Юлия Михейчик, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Конечно, очень тяжело говорить, потому что все-таки обидно проиграли за выход в финал. Очень старались, но немножко не повезло. В игре моментов было достаточно, не реализовали их. Тяжело проигрывать, зная, что были не слабее соперника.

Говорят, обыграть одного и того же оппонента дважды по ходу турнира – задача непосильная, а если это к тому же один из грандов, просто нереальная. В схватке за «бронзу» белоруски вновь сошлись с немками, и сценарий этой дуэли ни в чем не уступал остросюжетному триллеру.

Хозяйки то выходили вперед, то подпускали соперниц и оказывались в роли отыгрывающихся, но в нужный момент Крестина Попкова сняла вопросы – белоруски побеждают (6:5) и в пятый раз в истории поднимаются на пьедестал, оставляя немок (впервые за время розыгрыша подобного турнира) без медалей.

Крестина Попкова, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Нам уже терять нечего было, мы пошли вперед, стали забивать, выиграли. Меня уже крестник мой любимый поздравил с третьим местом. Спасибо большое болельщикам, что за нас болели. Эта поддержка очень чувствуется и придает сил, хоть у нас уже их и не было. Болельщики просто супер, лучшие у нас.

Марина Навицкая, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Сумасшедший, очень быстрый, напористый. Эмоции перехватывают, конечно. Боролись до конца, немцы тоже дали бой. Но мы это сделали, ура.

А чемпионский титул оставили за собой голландки, в финале они без проблем разобрались с польками (6:2), сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Наша же женская сборная в очередной раз подтвердила, что она вправе считаться гордостью страны. Выходя на матч, белоруски оказывались белорусками во всем, вплоть до мелочей, типа бантика на голове и маникюра, а так самоотверженно гимн под сводами Дворца спорта, возможно, еще не исполнял никто.

Впереди у этой команды еще много непокоренных высот и с таким настроем, можно быть уверенными, все они будут взяты.