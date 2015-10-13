Паутина человеческой души, крепость духа и уникальность. Самые сильные люди Беларуси: мужское и женское начало

До сих пор ни одному учёному в лаборатории не удавалось воссоздать паутину. Потому что каждый плетёт свои собственные уникальные сети уже из них. Наша героиня - Светлана Степанова - на пути к званию одной из сильнейших женщин мира. Она - международный мастер спорта по пауэрлифтингу.

Девушка, весом 60 кг., может протащить трёхтонный джип. Духовной и физической силой, Светлана обязана людям, закалявшим её характер в трудные часы.

И всё же мы привыкли слышать о силачах мужчинах. Кирилл Шимко в представлении не нуждается. Он рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Сдвигает с места самолёты и грузовики.

Спорт - это постоянная борьба. Пережить переломный момент, зачастую, требует колоссальных моральных сил. Величайшее испытание для человека - потерпеть поражение и не упасть духом.

Под внушительным объёмом мышц силачей скрывается утончённая творческая душа. Светлана признается, что за пределами зала становится хрупкой женщиной, и, в первую очередь - мамой. Она вышивает крестиком и пишет стихи с 15 лет.

Сплетённые в рифмы слова звучали и в тренажёрном зале. И вот железо превратилось в лесной пейзаж, а душа самой сильной женщины страны раскрыла невероятно нежное девичье начало.

Любовь к людям - то, что объединяет самых сильных мужчин и женщин Беларуси.

Нет ничего невозможного для человека! Абсолютно не важен вес, пол и место действия. Продолжайте плести свои паутины крепостью и уникальностью. В Беларуси живут самые сильные люди. И не только физически.