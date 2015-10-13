Чемпионат Беларуси по тяжёлой атлетике: перспективы и достижения белорусских спортсменов в тяжёлой атлетике

На днях в Гродно завершился чемпионат Беларуси по тяжёлой атлетике. Это соревнование является отборочным туром к чемпионату мира, который пройдёт в ноябре в американском Хьюстоне. Там уже будут разыгрывать и олимпийские лицензии. О перспективах и достижениях белорусских спортсменов в этом виде спорта поговорим с нашими гостями - Валентин Короткин, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по тяжёлой атлетике, Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной по тяжёлой атлетике, чемпионы Беларуси по тяжёлой атлетике 2015 Дарья Наумова, Пётр Асаёнок и Вадим Стрельцов.