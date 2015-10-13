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Чемпионат Беларуси по тяжёлой атлетике: перспективы и достижения белорусских спортсменов в тяжёлой атлетике

13 октября 2015 07:41
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На днях в Гродно завершился чемпионат Беларуси по тяжёлой атлетике. Это соревнование является отборочным туром к чемпионату мира, который пройдёт в ноябре в американском Хьюстоне. Там уже будут разыгрывать и олимпийские лицензии.  О перспективах и достижениях белорусских спортсменов в этом виде спорта поговорим с нашими гостями - Валентин Короткин, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по тяжёлой атлетике, Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной по тяжёлой атлетике, чемпионы  Беларуси по тяжёлой атлетике 2015 Дарья Наумова, Пётр Асаёнок и Вадим Стрельцов.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Виктор Шершуков # Валентин Короткин # Петр Асаенок # Дарья Наумова # Вадим Стрельцов

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