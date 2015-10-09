Художественная гимнастика: со скольки лет начинать, а также все плюсы и минусы вида спорта

Что же может быть стремительнее, чем ветер, грациознее, чем лань? Речь пойдет о художественной гимнастике – особом сочетании легкости, грации и красоты. Почему все стремятся в этот спорт и что стоит за его легкостью. Именно об этом мы сейчас и узнаем.

Художественная гимнастика по праву считается одним из самых красивых и женственных видов спорта. Его изящество проявляется не только на спортивной площадке, но и в повседневной жизни: королевской осанке, грациозной походке, заметной гармонии жестов.

Ольга Рагозина, тренер высшей категории, мастер спорта по художественной гимнастике:

Мы берем деток, набираем с 3-4 лет. И они уже, в принципе, в этом возрасте начинают выступать на соревнованиях. Первые соревнования у нас – это «Baby Cup».

Эллина Конопацкая, гимнастка:

Хочу быть красивой, хочу на Олимпийских играх выступать.

Спорт есть спорт: железная дисциплина, нагрузки, многочасовые тренировки. Но и это не останавливает девочек в стремлении к совершенству. Желание попасть в художественную гимнастику, а, соответственно, и конкуренция самые высокие. Получается далеко не у всех – отбор в профессиональный спорт проходит по жестким критериям.

Ольга Рагозина, тренер высшей категории, мастер спорта по художественной гимнастике:

Мы смотрим в первую очередь на природные данные детей: гибкость суставов, длина рук, ног. Смотрим на родителей, общаемся с ними. Детей стараемся брать высоких, потому что сейчас гимнастика требует рост.

На начальном этапе гимнастки тренируются несколько раз в неделю. Начинают с разминки, растяжки. Постепенно осваивают основные элементы: шпагаты, мостики, колечки, перекаты. На первом году вводится такой гимнастический предмет, как скакалка.

Полина Стригельская, тренер:

Скакалочка считается самым легким видом. Его берут почти сразу на первых занятиях. К булавам дети переходят в лет 10. Самым сложным у нас считается ленточка, потому что она очень красивая, очень длинная, в ней очень легко запутаться.

Несмотря на внешнюю хрупкость, в гимнастике вырастают спортсменки с сильной волей и железным характером. Это те качества, которые пригодятся и в спорте, и в жизни.

Елена Болотина, вице-чемпионка Европы-2012, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике:

Гимнастика вырабатывает твердый характер, потому что надо заставлять себя часто, когда не хочется. Надо терпеть и преодолевать боль иногда. Поэтому бывает сложно, с целеустремленностью и волей к победе человек достигает больших высот.

Преемственность поколений – одна из постоянных тенденций в художественной гимнастике. Титулованные гимнастки не понаслышке знают о плюсах гимнастики для развития ребенка, поэтому с удовольствием приводят в спорт и своих малышей, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Мама:

На мой взгляд, лучше художественной гимнастики на начальном этапе еще ничего не придумали, так как гимнастика очень хорошо в девочках развивается координацию, чувство ритма, такта, ловкость, гибкость, эластичность. Поэтому, конечно, наш выбор пал на художественную гимнастику.

Время в гимнастике неумолимо и скоротечно. Уже к семи годам по итогам отборов в спорте остаются только самые стойкие и перспективные. До конца доходят единицы. Но не стоит жалеть о потраченном времени, если по каким-то причинам не сложилось, ведь гимнастика – это отличный старт в жизни.

Елена Болотина, вице-чемпионка Европы-2012, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике:

Я бы пожелала всем телезрителям заниматься спортом, следить за собой, правильно питаться, бегать по утрам. Это очень полезно. У нас часто проходят соревнования как республиканские, так и международные. И мы ждем вас, чтобы вы болели за нас. Нам будет очень приятна ваша поддержка.