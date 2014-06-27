Паралимпийцы Беларуси: Игорь Бокий может выступить на Олимпиаде-2016, а на Людмилу Волчек по-прежнему серьезно рассчитывают

Новости Беларуси. Паралимпийские игры уже давно заняли важное место в спортивном мире. Белорусские атлеты традиционно успешно выступают на этих стартах. Впереди – новый паралимпийский цикл.

Трехкратная чемпионка паралимпийских игр Людмила Волчек сегодня просто мама, которая может и почитать, и покатать. Кстати, только маленькая Настенька умеет так держаться на маминых ногах.

Мама Люда работает спортсменом. У нее нечасто выпадает минутка посвятить себя дому и семье.

В воскресенье Волчек еще была во Франции, где гонялась на этапе Кубка мира по гребле. Результат – медальная коллекция спортсменки увеличилась еще на одно «золото».

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Эта медаль была очень неожиданной.

О сочинском поражении Людмила вспоминает с грустью, ведь готовились.

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Нас доставили в Эстонию на сбор, уже катались на роликах. Вот, видите: результата нет.

Сейчас Людмила нацеливается на свою шестую Паралимпиаду. Хотелось бы проблемы свести к минимуму.

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Мне нужно, чтобы было два тренера непосредственно. И Александр Сергеевич был рядом по техническим вопросам, и чтобы тренер стоял с секундомером.

Лидер паралимпийской сборной не сказала своего последнего слова в спорте – уверен тренерский штаб.

Олег Шепель, председатель ООО «Паралимпийский комитета Республики Беларусь»:

Самое главное – это работоспособность, которую у Люды не отнять. Я уверен, что Люда себя еще покажет.

Большие надежды связаны и с пятикратным чемпионом Паралимпиады в Лондоне. Игорь Бокий может вновь попасть на пьедестал. И не только паралимпийский.

Олег Шепель, председатель ООО «Паралимпийский комитета Республики Беларусь»:

Безусловно, Игоря мы рассматриваем. Даже если он будет выступать на Олимпийских играх, никто не запрещает выступать на Паралимпийских. Но это не значит, что Игорь может попасть просто так. Есть перечень соревнований, где нужно пройти отбор, где нужно квалифицироваться.

Паралимпийские игры – это не только спортивный праздник, но еще и большая экономика, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Шепель, председатель ООО «Паралимпийский комитета Республики Беларусь»:

Олимпиада – это дорогостоящий вид не только спорта, вид экономики. И растрачивать государственные деньги, я считаю, не совсем будет правильно, если не будет результата.

До Рио-де-Жанейро есть еще два года. Спортсмены должны завоевать лицензии. Но в каких дисциплинах ни выступали бы наши ребята, они были и остаются героями.