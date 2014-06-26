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ЧМ-2014 по футболу. Стали известны все пары 1/8 финала

26 июня 2014 22:31
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ЧМ-2014 по футболу. На футбольных полях Бразилии завершился групповой этап чемпионата мира. Стали известны все пары 1/8 финала.

С этого момента все игры будут проходить по принципу «на выбывание».

Плей-офф чемпионата мира стартует 28 июня

Чемпионат мира. 1/8 финала
Бразилия — Чили. 28 июня
Колумбия — Уругвай. 28 июня 
Голландия — Мексика. 29 июня
Коста-Рика — Греция. 29 июня
Франция — Нигерия. 30 июня
Германия — Алжир. 30 июня
Аргентина — Швейцария. 1 июля 
Бельгия — США. 1 июля

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# Чемпионат мира по футболу

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