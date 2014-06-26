1:0. Германия обыграла США, но обе сборные выходят в плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия - США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Ощущаете, как вокруг нарастает напряжение? Всё потому, что команды группы «G» уже на поле и готовятся разыграть 2 путёвки в 1/8.

В 3-м круге в этом квартете Германия проэкзаменует США, а Португалия – Гану.

Вашему вниманию - онлайн-трансляция американо-европейской битвы. Два лидера группы сражаются, как-никак!

Состав сборной США: Ховард-Джонсон-О. Гонсалес-Беслер-Бизли-Дэвис-Бекерман-Джонс-Брэдли-Зуси-Демпси.

Состав сборной Германии: Нойер-Боатенг-Хуммельс-Мертезакер-Хеведес-Лам-Швайнштайгер-Кроос-Ёзил-Мюллер-Подольски.

А рассудит дружины арбитр из Узбекистана - Равшан Ирматов.

Помимо прочего, матч США - Германия представляет собой дуэль двух немецких тренеров - Юргена Клинсманна и Йоахима Лёва!

Равшан Ирматов даёт стартовый свисток!

Бундестим берёт мяч под уверенный контроль в дебюте игры.

Немцы пару раз потревожили Тима Ховарда прострелами с флангов, но американский кипер оба раза уверенно зафиксировал мяч.

Сборной США в атаке пока не видно вообще.

Бенедикт Хёведес предупреждён за фол на Фабиане Джонсоне.

Поле стадиона в Ресифе, кстати, поливает нехилый дождик.

Немцы продолжают предпринимать попытки расшатать американскую оборону, но защита «янки» и Тим Ховард выглядят очень надёжно.

До серьёзных моментов дело по-прежнему не доходит. А сыграно уже почти 20 минут.

Бизли нанёс первый удар в сторону германских ворот. точнее, это даже не удар.. мяч медленно катился низом в 5 метрах от штанги.

А вот это уже неплохо! Зуси целил в дальнюю девятку от угла штрафной! Всё чаще стали огрызаться североамериканцы.

Равшан Ирматов невольно сыграл за немцев, сбив с ног американца Джонса, который уже готов был ворваться в штрафную.

Тони Кроос задал не самую сложную задачку Ховарду, зарядив с 20 метров прямо по его позиции.

А пока в Ресифе сухо (в плане голов, а не погоды), португальцы в Бразилиа счёт размочили!

Сделали они это с помощью ганского защитника Бойе, неудачно подставившего ногу под прострел и поразившего собственную рамку.

Ховард отражает коварный удар в створ Ёзила из границ штрафной!

5 минут осталось сыграть в первом тайме.

Первые таймы в Ресифе и Бразилиа завершены! Германия и США пока обходятся без голов, а Португалия переигрывает Гану 1:0.

Вторые таймы стартовали! Смотрим и надеемся на более результативную игру, чем в первых половинах.

Во втором тайме на замену у немцев вышел опытный аксакал Клозе. Он заменил Лукаса Подольски.

Ёзил оказался на странной для себя позиции центрфорварда и замыкал навес с правого фланга – неудачно.

Клозе головой замыкал мастерский наброс Швайнштайгера на дальнюю штангу. Жаль, не удалось сделать это акцентировано.

Как и в первой половине матча, стартовые минуты второй сорокапятиминутки проходят под диктовку бундесманншафт.

ГООООООЛ!!! ГЕРМАНИЯ НАКОНЕЦ-ТО ЗАБИВАЕТ!!! ТОМАС МЮЛЛЕР ОТЛИЧИЛСЯ!

Мяч оказался в ногах у Мюллера после того, как Ховард отразил плотный удар Мертезаккера. Томас запустил мяч в дальний угол.

...и дотянуться до него американскому киперу было уже нереально.

Пропускают и португальцы! Асамоа Гьян сравнивает счёт в Бразилиа! Там 1:1!

А результативный пас Асамоа Гьяну отдавал другой Асамоа - Квадво.

Успокоилась игра после немецкого мяча, темп явно упал.

Много мелких фолов наблюдается на газоне стадиона в Ресифе.

Пока в игре затишье, отмечу, что при таких раскладах, как сейчас, из группы выходят немцы и американцы.

Португалия и Гана в случае ничьей в своём очном поединке на пару оказываются в пролёте.

Гётце вступил в игру вместо Швайнштайгера.

Дальний удар Хёведеса низом - Ховарда таким не проймёшь.

Ёзил, снова оказавшийся в центре штрафной, неудачно обработал пас партнёра. Иначе - быть бы голу.

Зуси ушёл с поля у американцев, его место занял Йедлин.

А в параллельном матче на 80-й минуте забивает Криштиану Роналду! Португалия впереди 2:1!

Впрочем, такая победа всё равно пиренейцев не устроит… по разнице мячей они будут уступать «янки».

Замена у бундестим. Месут Ёзил отправляется отдыхать, Андреа Шюррле отправляется побегать под дождём минут этак пять.

Равшан Ирматов аж четыре минуты добавил ко второму тайму.

Ох и крутую атаку разогнали американцы в самой концовке! Чудом удалось немецким защитникам её прервать!

И ещё момент у ворот Нойера! Дают жару «звёздно-полосатые» на финише поединка.

Всё, оба матча завершены! Немцы и американцы на пару идут дальше, а Португалия одерживает пиррову победу над Ганой.

Соперников Германии и США по 1/8 узнаем через несколько часов, когда завершатся финальные дуэли в квартете «H»!