Паралимпиада в Токио. Талай показал седьмое время в квалификации на 150 метров комплексом

Новости Беларуси. Кроме Елизаветы Петренко, завоевавшей бронзовую медаль Паралимпиады, 28 августа в Японии соревновались и другие наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

Алеся Мокрицкая в четвертьфинале фехтования на колясках уступила китаянке Сяо Ронг. А Елена Богданова в дзюдо в категории до 57 килограммов не смогла одолеть соперницу из Японии Джунко Хиросе в 1/8 финала.

Пловец Алексей Талай принимал участие в квалификационном заплыве на 150 метров комплексом и показал седьмое время, которого не хватило, чтобы пройти дальше.