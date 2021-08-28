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Паралимпиада в Токио. Талай показал седьмое время в квалификации на 150 метров комплексом

28 августа 2021 14:47
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Новости Беларуси. Кроме Елизаветы Петренко, завоевавшей бронзовую медаль Паралимпиады, 28 августа в Японии соревновались и другие наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

Паралимпиада в Токио. Талай показал седьмое время в квалификации на 150 метров комплексом-1

Алеся Мокрицкая в четвертьфинале фехтования на колясках уступила китаянке Сяо Ронг. А Елена Богданова в дзюдо в категории до 57 килограммов не смогла одолеть соперницу из Японии Джунко Хиросе в 1/8 финала.

Паралимпиада в Токио. Талай показал седьмое время в квалификации на 150 метров комплексом-4

Пловец Алексей Талай принимал участие в квалификационном заплыве на 150 метров комплексом и показал седьмое время, которого не хватило, чтобы пройти дальше.

Паралимпиада в Токио. Талай показал седьмое время в квалификации на 150 метров комплексом-7

В академической гребле Людмила Волчек финишировала четвертой в рамках утешительного заезда.

29 августа нашим паралимпийцам предстоят сражения в легкой атлетике, академической гребле и плавании. Верим в них и надеемся на пополнение медальной копилки.

# Паралимпийские игры # Елизавета Петренко # Елена Богданова # Людмила Волчек # Алеся Мокрицкая # Алексей Талай # Фотофакт

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