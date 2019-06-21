«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома

Новости Беларуси. Карина Козловская стала третьей в промежуточном протоколе в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука в первый день Европейских игр в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:

Карина, добрый вечер!

Карина Козловская, участница II Европейских игр 2019 года:

Добрый вечер. Наталья Юнаш-Михайлик:

Как настроение, самочувствие? Прочувствовала себя участницей II Европейских игр? Карина Козловская:

Самочувствие хорошее. Участницей, конечно же, себя прочувствовала, потому что прилетели мы в Минск с чемпионата мира, и буквально в этот же день мы поехали тренироваться. Поэтому в Минске я уже достаточно долго. Наталья Юнаш-Михайлик:

Говорят, дома и стены помогают. Ты с этим утверждением согласна, или все-таки есть какое-то давление?

Карина Козловская:

Есть давление: не хочется разочаровать свою семью, своих близких. Хочется показать лучший результат, который я могу. Хочется показать, что я могу, хочу, достойна этого. Но есть давление, есть ответственность. Именно что ответственность на плечах. Я стараюсь просто об этом не думать. Наталья Юнаш-Михайлик:

Кто болел за тебя? Карина Козловская:

За меня болеют все мои друзья, моя семья, все мои близкие люди. Поддержка у меня есть, и я рада этому. Наталья Юнаш-Михайлик:

Как оценили результат родители?

Карина Козловская:

Гордятся, что я справилась с волнением, что я смогла показать хороший результат. Я знаю, что я могу лучше, но были некоторые условия, которые все-таки помешали результату. Наталья Юнаш-Михайлик:

Были погрешности, ты их сама заметила и надо провести работу над ошибками? Карина Козловская:

Да. Наталья Юнаш-Михайлик:

Уже провела? Карина Козловская:

В процессе.

Наталья Юнаш-Михайлик:

Но завтра уже продолжаются соревнования. Карина Козловская:

Завтра мы будем стрелять командные соревнования, и нас можно будет увидеть в прямом эфире. Там мы будем бороться за выход в финал. Наталья Юнаш-Михайлик:

Карина, ты сейчас третья в дуэльной сетке. Удалось ли хорошо пристреляться на этой арене? Было удобно и комфортно, или все-таки были моменты, когда нужно было как-то пристраиваться? Карина Козловская:

На этой поляне мы стреляем с 19 числа, поэтому времени было достаточно много. Но сегодня был довольно сложный ветер. Ветер достаточно сильно влияет на результат, поэтому бывали моменты, когда мы просто не понимали, что происходит. Наталья Юнаш-Михайлик:

А, это погода виновата?