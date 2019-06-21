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«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома

21 июня 2019 22:35
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Новости Беларуси. Карина Козловская стала третьей в промежуточном протоколе в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука в первый день Европейских игр в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:
Карина, добрый вечер!

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома-1

Карина Козловская, участница II Европейских игр 2019 года:
Добрый вечер.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Как настроение, самочувствие? Прочувствовала себя участницей II Европейских игр?

Карина Козловская:
Самочувствие хорошее. Участницей, конечно же, себя прочувствовала, потому что прилетели мы в Минск с чемпионата мира, и буквально в этот же день мы поехали тренироваться. Поэтому в Минске я уже достаточно долго.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Говорят, дома и стены помогают. Ты с этим утверждением согласна, или все-таки есть какое-то давление?

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома-4

Карина Козловская:
Есть давление: не хочется разочаровать свою семью, своих близких. Хочется показать лучший результат, который я могу. Хочется показать, что я могу, хочу, достойна этого. Но есть давление, есть ответственность. Именно что ответственность на плечах. Я стараюсь просто об этом не думать.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Кто болел за тебя?

Карина Козловская:
За меня болеют все мои друзья, моя семья, все мои близкие люди. Поддержка у меня есть, и я рада этому.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Как оценили результат родители?

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома-7

Карина Козловская:
Гордятся, что я справилась с волнением, что я смогла показать хороший результат. Я знаю, что я могу лучше, но были некоторые условия, которые все-таки помешали результату.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Были погрешности, ты их сама заметила и надо провести работу над ошибками?

Карина Козловская:
Да.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Уже провела?

Карина Козловская:
В процессе.

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома-10

Наталья Юнаш-Михайлик:
Но завтра уже продолжаются соревнования.

Карина Козловская:
Завтра мы будем стрелять командные соревнования, и нас можно будет увидеть в прямом эфире. Там мы будем бороться за выход в финал.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Карина, ты сейчас третья в дуэльной сетке. Удалось ли хорошо пристреляться на этой арене? Было удобно и комфортно, или все-таки были моменты, когда нужно было как-то пристраиваться?

Карина Козловская:
На этой поляне мы стреляем с 19 числа, поэтому времени было достаточно много. Но сегодня был довольно сложный ветер. Ветер достаточно сильно влияет на результат, поэтому бывали моменты, когда мы просто не понимали, что происходит.

Наталья Юнаш-Михайлик:
А, это погода виновата?

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома-13

Карина Козловская:
Да.

Наталья Юнаш-Михайлик:
Кстати о погоде: не помешала ли 30-градусная жара?

Карина Козловская:
У нас был Кубок мира в Турции, и там была жара ближе к 40 градусам, поэтому здесь 30 градусов не так серьезно ощущаются, и это скорее как легкое лето. Поэтому не так сильно.

Подробнее в видеоматериале.

# Европейские игры # Карина Козловская # Наталья Юнаш-Михайлик # Фотофакт

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