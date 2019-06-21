«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома
Новости Беларуси. Карина Козловская стала третьей в промежуточном протоколе в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука в первый день Европейских игр в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:
Карина, добрый вечер!
Карина Козловская, участница II Европейских игр 2019 года:
Добрый вечер.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Как настроение, самочувствие? Прочувствовала себя участницей II Европейских игр?
Карина Козловская:
Самочувствие хорошее. Участницей, конечно же, себя прочувствовала, потому что прилетели мы в Минск с чемпионата мира, и буквально в этот же день мы поехали тренироваться. Поэтому в Минске я уже достаточно долго.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Говорят, дома и стены помогают. Ты с этим утверждением согласна, или все-таки есть какое-то давление?
Карина Козловская:
Есть давление: не хочется разочаровать свою семью, своих близких. Хочется показать лучший результат, который я могу. Хочется показать, что я могу, хочу, достойна этого. Но есть давление, есть ответственность. Именно что ответственность на плечах. Я стараюсь просто об этом не думать.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Кто болел за тебя?
Карина Козловская:
За меня болеют все мои друзья, моя семья, все мои близкие люди. Поддержка у меня есть, и я рада этому.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Как оценили результат родители?
Карина Козловская:
Гордятся, что я справилась с волнением, что я смогла показать хороший результат. Я знаю, что я могу лучше, но были некоторые условия, которые все-таки помешали результату.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Были погрешности, ты их сама заметила и надо провести работу над ошибками?
Карина Козловская:
Да.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Уже провела?
Карина Козловская:
В процессе.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Но завтра уже продолжаются соревнования.
Карина Козловская:
Завтра мы будем стрелять командные соревнования, и нас можно будет увидеть в прямом эфире. Там мы будем бороться за выход в финал.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Карина, ты сейчас третья в дуэльной сетке. Удалось ли хорошо пристреляться на этой арене? Было удобно и комфортно, или все-таки были моменты, когда нужно было как-то пристраиваться?
Карина Козловская:
На этой поляне мы стреляем с 19 числа, поэтому времени было достаточно много. Но сегодня был довольно сложный ветер. Ветер достаточно сильно влияет на результат, поэтому бывали моменты, когда мы просто не понимали, что происходит.
Наталья Юнаш-Михайлик:
А, это погода виновата?
Карина Козловская:
Да.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Кстати о погоде: не помешала ли 30-градусная жара?
Карина Козловская:
У нас был Кубок мира в Турции, и там была жара ближе к 40 градусам, поэтому здесь 30 градусов не так серьезно ощущаются, и это скорее как легкое лето. Поэтому не так сильно.
Подробнее в видеоматериале.