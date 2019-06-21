«Был немножко коварный ветер»: Елена Кузнецова и Александр Лягушев об итогах первого дня II Европейских игр

Новости Беларуси. В стрельбе из лука в первый соревновательный день II Европейских игр каждый спортсмен набирает определенное количество очков. Исходя из показанного результата формируется дуэльная сетка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открывали 21 июня соревновательную программу мужчины в стрельбе из классического оружия в индивидуальной программе. После двух этапов квалификационной сессии из 48-ми спортсменов наши располагаются на следующих позициях: Кирилл Фирсов стал 21-м, Павел Далидович идет на 31-й позиции, Александр Лягушев – на 38-й.

Александр Лягушев, участник II Европейских игр по стрельбе из классического лука:

Конечно, я хотел показать какой-то свой максимум, выступить лучше, чем получилось. Но в то же время я сделал упор на постановку своего выстрела, ощущение. Потому что в дальнейшем будет финальная стрельба. Она более сложная, более индивидуальная. Каждый выстрел очень важен, поэтому я отнесся больше к ощущениям хорошего выстрела, который попадает в центр. Именно одиночного выстрела. Был немножко коварный ветер. На этих соревнованиях у нас уже был тестовый турнир, чемпионат Республики Беларусь, и я уже понял – здесь очень коварный ветер. У нас есть такое выражение – подружиться с ветром. Кто подружится, у того будет все хорошо. Кто не подружится, может очень коварно попасть на эти все уловки.

Может быть ответственность так повлияла – не знаю. Буду бороться дальше, буду прикладывать все усилия, чтобы выступить достойно. Квалификация, по сути дела, мало что решает. Важна дуэльная стрельба и командная стрельба. Я буду очень сильно стараться, чтобы все получилось.

Елена Кузнецова уже вошла в историю как первая белорусская представительница блочного лука на Европейских играх. Девушка только четыре месяца назад сменила вид стрельбы и уже 21 июня установила свой новый личный и национальный рекорд. При отборе на континентальное первенство она набрала 330 очков, а сегодня в серьезной соревновательной обстановке улучшила результат – 340 баллов. 22 июня в 1/8 Елена будет стрелять в дуэли с француженкой Софи Додемон.