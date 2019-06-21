«Бои идут очко в очко»: как прошли дебютные поединки боксёров на II Европейских играх

Новости Беларуси. На II Европейских играх прошли дебютные поединки среди боксеров. На протяжении всех соревновательных дней будут разыграны 10 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На II Европейских играх прошли дебютные поединки среди боксеров. На протяжении всех соревновательных дней будут разыграны 10 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также участники в рамках мультифорума поспорят и за медали 43-го чемпионата Европы. В олимпийских весах при удачном выступлении есть шанс пополнить свой рейтинг большим количеством очков. В каждой весовой категории от страны может принимать участие только один спортсмен.
В стартовый день боксеры проходили сито квалификации, причем наши атлеты начнут соревнования только 22 июня. 21-го же определяли сильнейших в пяти весовых категориях. Кто-то уже утратил надежду на продолжение борьбы за награды II Европейских игр, ну а победители боев полны решимости продолжать соревнования.
Комментарии спортсменов в видеоматериале.