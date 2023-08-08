«Отвечаем за каждого спортсмена». Более 60 волонтёров работают во время II Игр стран СНГ в Гомеле

Рабочий день – с 8 до 22 часов. На связи нужно быть круглые сутки. У каждого свой функционал и зона ответственности.

Полина М арсикова, студентка Б елорусского государственного университета транспорта: В проверку кимоно входит в первую очередь его размер, также длина рукава, чтобы, как нам объясняли спортсмены (мы много нового у них узнали об этом виде спорта) было удобно делать различные захваты и приемы.

Марина Шураева, студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Мы смотрим за их вещами, контролируем, чтобы ничего лишнего у них в процессе выхода на ринг на схватку не было, не присутствовало. Если какие-то лишние вещи, мы несем за них ответственность и непосредственно отвечаем за каждого спортсмена.

Для координации работы команд в социальных сетях созданы группы. Также для волонтеров каждый день проводят информационные встречи. После окончания соревнований по дзюдо в Гомеле молодые люди отправятся в Жлобин, где будут работать с командами самбистов.