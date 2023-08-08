Прямой эфир

«Отвечаем за каждого спортсмена». Более 60 волонтёров работают во время II Игр стран СНГ в Гомеле

08 августа 2023 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Среди волонтеров студенты вузов, учащиеся колледжей и школьные педагоги из Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отвечаем за каждого спортсмена». Более 60 волонтёров работают во время II Игр стран СНГ в Гомеле-1

Рабочий день – с 8 до 22 часов. На связи нужно быть круглые сутки. У каждого свой функционал и зона ответственности.

«Отвечаем за каждого спортсмена». Более 60 волонтёров работают во время II Игр стран СНГ в Гомеле-4

Полина Марсикова, студентка Белорусского государственного университета транспорта:
В проверку кимоно входит в первую очередь его размер, также длина рукава, чтобы, как нам объясняли спортсмены (мы много нового у них узнали об этом виде спорта) было удобно делать различные захваты и приемы.

«Отвечаем за каждого спортсмена». Более 60 волонтёров работают во время II Игр стран СНГ в Гомеле-7

Марина Шураева, студентка Гомельского государственного университета имени ФСкорины:
Мы смотрим за их вещами, контролируем, чтобы ничего лишнего у них в процессе выхода на ринг на схватку не было, не присутствовало. Если какие-то лишние вещи, мы несем за них ответственность и непосредственно отвечаем за каждого спортсмена.

Для координации работы команд в социальных сетях созданы группы. Также для волонтеров каждый день проводят информационные встречи. После окончания соревнований по дзюдо в Гомеле молодые люди отправятся в Жлобин, где будут работать с командами самбистов.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
8 августа на II Играх стран СНГ начинаются соревнования по современному пятиборью
08 августа 2023 06:58

8 августа на II Играх стран СНГ начинаются соревнования по современному пятиборью

II Игры стран СНГ. Результаты белорусских тяжелоатлеток в Гродно
07 августа 2023 20:24

II Игры стран СНГ. Результаты белорусских тяжелоатлеток в Гродно

«Конкуренция есть и будет». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о II Играх стран СНГ
07 августа 2023 20:14

«Конкуренция есть и будет». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о II Играх стран СНГ