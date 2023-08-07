II Игры стран СНГ. Результаты белорусских тяжелоатлеток в Гродно

Урожайным выдалось 7 августа для белорусских тяжелоатлетов. Напомним, турнир принимает Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Задала серебряный тон выступлениям наших спортсменов Сюзанна Вольдько. В весовой категории до 71 килограмма она заняла второе место, показав результат 234 килограмма. В категории до 76 килограммов сразу две белоруски поднялись на пьедестал почета. Кристина Марченко стала серебряным призером – по сумме двух упражнений она подняла 214 килограммов. У Рины Литошик в активе 213 килограммов и третья позиция.

Кристина Марченко, серебряный призер II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике:

В рывке немножко недоработала. Возможно, это психологический был какой-то барьер, потому что в Саранске я подняла 98, здесь пришлось на килограмм больше идти. В толчке уже как-то больше справилась, увереннее вышла на помост. Тренер очень рад. Немножко добавляю я ему седых волос, но работаем дальше.