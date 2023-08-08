8 августа на II Играх стран СНГ начинаются соревнования по современному пятиборью

Новости Беларуси. Уверенно идем своей дорогой и рассматриваем санкционный период как период возможностей. То, что спорт – это сила, которая объединяет людей, консолидирует в сложное время, ярко показывают II Игры стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продолжаются в Беларуси и демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство спортивного сообщества.
По итогам понедельника, 7 августа, Беларусь сохранила крепкое второе место в предварительном медальном зачете. Всего наград 72: золотых – 16, серебряных – 20, бронзовых – 36.
8 августа на Играх стран СНГ начинаются соревнования по современному пятиборью, они пройдут в столице на площадках Университета физической культуры. Задействуют легкоатлетический манеж, бассейн и стадионы. Стартуют состязания в 9:30, первая дисциплина – фехтование.
Напомним, в целом на соревнованиях представлены больше 20-ти стран, в том числе из-за пределов Содружества. Игры стран СНГ лишний раз подтверждают, что никакой изоляции наших спортсменов не состоялось. Блокада просто прорвана более чем 2 тысячами спортсменов. Это одно из самых ожидаемых мероприятий года, к которому приковано внимание болельщиков далеко за пределами СНГ. Наглядный показатель их уровня – результаты атлетов, а они как минимум соответствуют чемпионатам Европы.