8 августа на II Играх стран СНГ начинаются соревнования по современному пятиборью

Новости Беларуси. Уверенно идем своей дорогой и рассматриваем санкционный период как период возможностей. То, что спорт – это сила, которая объединяет людей, консолидирует в сложное время, ярко показывают II Игры стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продолжаются в Беларуси и демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство спортивного сообщества.

По итогам понедельника, 7 августа, Беларусь сохранила крепкое второе место в предварительном медальном зачете. Всего наград 72: золотых – 16, серебряных – 20, бронзовых – 36.