«Конкуренция есть и будет». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о II Играх стран СНГ

Триумфом наших девушек завершился забег на 300 метров с барьерами. Два места из трех на пьедестале заняли хозяйки. Вне конкуренции была Мария Харченко. Ее результат поразил даже специалистов – 45 секунд и 31 сотая. Рядом, на третьей ступени, расположилась ее сестра – София Харченко. В этой же дисциплине медальный дуплет оформили и парни. Выше в генеральной классификации забрался Кирилл Ящук. Он с серебром. Всего легкоатлеты сумели выиграть 10 медалей. Если в целом оценивать финишные протоколы, то белорусы оказались в призах практически в каждом виде.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Конкуренция есть. И в большинстве видов между нашими и российскими спортсменами иногда вмешиваются узбекские и казахские спортсмены и спортсменки. И это тоже очень хорошо. Конкуренция есть и будет. И в некоторых видах такая борьба – сотая в сотую, сантиметр в сантиметр. И, конечно же, есть явные лидеры, например, у россиян это спортивная ходьба. Те дисциплины, где они на порядок, начиная со взрослого спорта и заканчивая детским, всегда имеют очень хорошие традиции и высокие результаты.