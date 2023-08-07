«Конкуренция есть и будет». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о II Играх стран СНГ
Россыпь наград различного достоинства подарила белорусам королева спорта – легкая атлетика. Напомним, представители этого вида соревнуются в двух локациях: на олимпийском стадионе «Динамо» и в центре олимпийской подготовки по улице Калиновского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Триумфом наших девушек завершился забег на 300 метров с барьерами. Два места из трех на пьедестале заняли хозяйки. Вне конкуренции была Мария Харченко. Ее результат поразил даже специалистов – 45 секунд и 31 сотая. Рядом, на третьей ступени, расположилась ее сестра – София Харченко. В этой же дисциплине медальный дуплет оформили и парни. Выше в генеральной классификации забрался Кирилл Ящук. Он с серебром. Всего легкоатлеты сумели выиграть 10 медалей. Если в целом оценивать финишные протоколы, то белорусы оказались в призах практически в каждом виде.
Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Конкуренция есть. И в большинстве видов между нашими и российскими спортсменами иногда вмешиваются узбекские и казахские спортсмены и спортсменки. И это тоже очень хорошо. Конкуренция есть и будет. И в некоторых видах такая борьба – сотая в сотую, сантиметр в сантиметр. И, конечно же, есть явные лидеры, например, у россиян это спортивная ходьба. Те дисциплины, где они на порядок, начиная со взрослого спорта и заканчивая детским, всегда имеют очень хорошие традиции и высокие результаты.
Центр олимпийского резерва также подарил отечественным спортсменам немало положительных эмоций. Вторую награду Игр стран СНГ взял Анатолий Хомич, став вице-чемпионом в метании диска. А Валерия Грицкова выиграла женское копье.