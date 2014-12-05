Нападающий ХК «Динамо-Минск» Александр Матерухин – лучший хоккеист ноября по версии программы «Горячий лед»

Программа «Горячий лед» на СТВ пристально следит за хоккейной жизнью Беларуси, не устает находить интересные факты и знаковых героев. Одним из таких стал Александр Матерухин. Еще в октябре он бороздил совсем не бескрайние просторы чемпионата Беларуси, а уже в ноябре забрасывал в форме «Динамо» шайбы в ворота сильнейших клубов КХЛ.

Александр Матерухин. Родился 17 октября 1981 года в Киеве. Воспитанник хоккейного клуба «Сокол». С 1999 по 2005 года выступал в северо-американских минорных лигах. С 2005 по 2011 года играл в Открытом чемпионате Беларуси за «Химволокно» и «Юность». Затем провел два сезона в донецком «Донбассе».

В 2013 году вернулся в Беларусь. Прошлый сезон начал в «Немане», а закончил в «Динамо» в ранге одного из самых результативных игроков.

В этом история повторяется. В сентябре и октябре Матерухин играл за «Шахтер», а в ноябре был вызван в минское «Динамо». В восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ успел забросить четыре шайбы и отдать одну голевую передачу.

Мечтая о сказочном принце, девушка из хорошей семьи, не задумываясь, отдаст предпочтение хоккеисту, ведь эта игра не для слабаков. А вот как выбрать из целой команды лучшего?

Как бы не оплошать. Любое мнение так или иначе субъективно. Впрочем, Александр Матерухин привел все к единому знаменателю и стал лучшим хоккеистом месяца по версии программы «Горячий лед». Сам хоккеист считает, что его успех – это успех всей команды.

Александр Матерухин:

Не бывает голов, которые сделал один игрок. В каких-то моментах все равно команда и партнеры помогают. Поэтому бывают очень редкие голы, когда игрок сам создал, сам сделал. А так все благодаря команде, благодаря «пятерке».

Не надо заниматься хоккеем 10 лет, чтобы знать, что атакует ворота соперников «великолепная пятерка». Из песни слов не выкинешь. Так вот, наш герой с любыми партнерами чувствует себя на льду великолепно.

Александр Матерухин:

Конкретно кого-то я бы не выделял. На данный момент, с кем я играл? Это практически все канадцы, американцы. Со всеми можно нормально ужиться, сыграться.

Играть ради игры – удел любителей. Матерухин хочет большего.

Александр Матерухин:

Все хотят, не только мы, а и болельщики. Наверное, самая главная вещь в этом сезоне – попасть в плей-офф. А там уже все постепенно. Там будут совсем другие игры.

Если команду отождествлять с человеком, то мозг, бесспорно, – это тренер, позвоночник – доктор, а вот серце должно быть пламенным мотором. Когда речь идет о победе, у Матерухина даже при сильнейшей усталости глаза горят ярким пламенем.

Александр Матерухин:

Мне хочется все время, каждую игру выходить, побеждать. Где-то отличиться, дать пас, забить. Это от сердца.

Так вот, это сердце и всю команду заводит, даже на тренировке. Хотя говорит, что не азартен.

Александр Матерухин:

Не азартный человек, меня трудно завести. Я люблю поспорить, но чисто на интерес, не на какие-то крупные суммы. В команде просто буллиты побить, в раздевалке воды принести, чай сделать. Я считаю, это игровой азарт.

О чем я думаю когда бросаю? В первую очередь хочется забить. Если есть момент для броска, я думаю, любой игрок, когда бросает, хочет забить гол. Мысль одна – забить гол. Других мыслей нет.

Мысли мыслями, а вот госпоже фортуне надо бы поклониться.

Александр Матерухин:

Она приходит к тем, кто, наверное, больше хочет. Да, я верю в удачу, везение. Везет сильнейшим.

Кстати, эта своебразная особа нужна и у врача-стамотолога. Ледовые профи – работадатели зубных дел мастеров, ведь поход к стоматологу обходится в копеечку.

Александр Матерухин:

У меня достаточно визитов к стоматологу. И лечил зубы, и вырывали. Я не скажу, что у меня страх какой-то. Ходил, вставлял, но плохо прижился. Может, по окончании карьеры новый вставлю.

Вот и получается, что любимое дело становится работой.

Александр Матерухин:

Больше, чем работа. Это уже как часть жизни, которую нельзя просто взять и на следующий закончить и забыть про это. Так не получится. На пенсию я не собираюсь. Не дождутся.

Человек, влюбленный в свою работу, счастлив, так как финансы уходят на второй план.

Александр Матерухин:

Я не думаю, что многие дети думают, сколько им будут платить, когда они вырастут. Играют, потому что нравится.

У всех этих ребят мотивация одна. Именно поэтому девушка из хорошей семьи мечтает выйти замуж за хоккеиста. В амуниции и шлемах эти парни просто завораживают, а когда еще начиначинают играть и бросать по воротам, глаза разбегаются.