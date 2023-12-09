Открытый Кубок Беларуси по боксу завершился в «Стайках»

Новости Беларуси. В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по боксу. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена. Проявить себя могли как ведущие боксеры, так и начинающие. Одна из основных задач чемпионата – отбор кандидатов в национальную команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тренеры и специалисты отмечали не только победителей, но и тех, кто показал яркий, бескомпромиссный бокс.

Александр Ермашевич, государственный тренер Беларуси по боксу:

Сегодня финальные бои прошли. Увидели молодых боксеров. 57 килограммов – первый бой был. Паньков и Васильев. Максим Паньков – член национальной команды. Но Васильев молодой, резерв, 2005 года. Дал сегодня бой, показал, занял второе место. Также 71 – Круковский. То же самое, молодой парень. С Самодуровым, членом национальной команды. Чуть-чуть не хватило, занял второе место. Но уже самое главное, что они наступают им на пятки, это уже хорошо. 80 килограммов вес. Хотя у нас лидер Алферов, его сейчас нет, он сейчас на другом мероприятии. Здесь мы смотрим резерв. Останин из Гомельской области себя показал. И Коктиков, который занял первое место.