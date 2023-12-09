Белорусский хоккеист Егор Сидоров занимает второе место в списке снайперов

Егор Сидоров оформил уже четвертый хет-трик в нынешнем сезоне. Примечательно, что кроме трех шайб наш форвард отметился еще ассистом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, он оказался причастен ко всем голам своего коллектива. Как итог – заслуженное звание первой звезды. Показатели земляка в западной хоккейной лиге приятно зашкаливают. В 27 матчах у него 39 очков, +9 показатель полезности и второе место в списке снайперов турнира.