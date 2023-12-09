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Белорусский хоккеист Егор Сидоров занимает второе место в списке снайперов

09 декабря 2023 15:06
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Егор Сидоров оформил уже четвертый хет-трик в нынешнем сезоне. Примечательно, что кроме трех шайб наш форвард отметился еще ассистом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Егор Сидоров занимает второе место в списке снайперов-1

Таким образом, он оказался причастен ко всем голам своего коллектива. Как итог – заслуженное звание первой звезды. Показатели земляка в западной хоккейной лиге приятно зашкаливают. В 27 матчах у него 39 очков, +9 показатель полезности и второе место в списке снайперов турнира.

Белорусский хоккеист Егор Сидоров занимает второе место в списке снайперов-4

А в национальной ассоциации студенческого спорта блеснул навыками Артем Левшунов. Наш защитник и забросил, и помог отличиться партнеру. В сезоне у него в 17 играх 18 бомбардирских баллов. Левшунову прочат топ-5 в предстоящем драфте НХЛ.

# Хоккей # Егор Сидоров # Фотофакт

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