Прямой эфир

Команды все непредсказуемые – «Минск-Арена» принимает первый тур мужского ЧБ по индорхоккею

09 декабря 2023 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Велодром «Минск-Арены» принимает первый тур мужского чемпионата Беларуси по индорхоккею. Борьбу за титул начали восемь команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды все непредсказуемые – «Минск-Арена» принимает первый тур мужского ЧБ по индорхоккею-1

Первая ступень отборочного этапа продлится три дня. Соревновательный процесс проходит по круговой системе, каждой команде предстоит провести по семь матчей. По итогам отбора будет выявлено два квартета, которые продолжат борьбу за медали. Несмотря на то, что есть фавориты турнира, на поле всегда идет напряженная борьба.

Команды все непредсказуемые – «Минск-Арена» принимает первый тур мужского ЧБ по индорхоккею-4

Игорь Литовченко, главный тренер СК «Строитель» (Брест):
Здесь команды все непредсказуемые, потому что игры скоротечные. Здесь четыре периода по 10 минут. Поэтому даже самые аутсайдеры турнира все равно в каждой игре стараются себя проявить, пытаются доказать, что они тоже сильные. Поэтому все команды конкурентоспособные. Но если выделить, скажем, фаворитов, то спортивный клуб «Строитель», хоккейный клуб «Минск», хоккейный клуб «Гомель» и «Минск-2», наверное.

Команды все непредсказуемые – «Минск-Арена» принимает первый тур мужского ЧБ по индорхоккею-7

Оставаться на достойном уровне белорусам помогает участие в российских стартах. Недавно наши спортсмены вернулись с международного турнира «Кубок Содружества», где поборолись с сильнейшими командами из России и Пакистана. Белорусская сборная завоевала серебро, бронза – у наших юниорок до 21 года.

Команды все непредсказуемые – «Минск-Арена» принимает первый тур мужского ЧБ по индорхоккею-10

Александр Кисель, главный судья чемпионата Беларуси по индорхоккею:
Рейтинг нашей, например, национальной женской команды третий вообще в мире, бронзовые медали на мировом первенстве были, чемпионами Европы стали в 2020 году. Здесь, в Беларуси, обыграли грантов мирового индорхоккея. Мужская команда – немного скромнее результаты. Но тоже в восьмерке сильнейших Европы. Поэтому на международной арене очень высокие результаты. Мы с нетерпением ждем хороших новостей от Международной, Европейской федерации хоккея, хотелось бы вернуться уже на международную арену и показывать высокие результаты.

Между этапами чемпионата Беларуси наши команды ожидает представительный турнир, который пройдет с 24 по 26 декабря в Электростали, где, кроме сильнейших белорусских клубов, сыграют чемпионы из России и Казахстана.

# Хоккей Беларуси # Игорь Литовченко # Александр Кисель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Шахтёр» неудачно стартовал на чемпионате России по баскетболу 3х3
09 декабря 2023 15:07

«Шахтёр» неудачно стартовал на чемпионате России по баскетболу 3х3

Белорусский хоккеист Егор Сидоров занимает второе место в списке снайперов
09 декабря 2023 15:06

Белорусский хоккеист Егор Сидоров занимает второе место в списке снайперов

Белорусские U19 и U17 по футболу среди девушек узнали своих оппонентов на квалификацию ЧЕ 2023/2024
08 декабря 2023 19:33

Белорусские U19 и U17 по футболу среди девушек узнали своих оппонентов на квалификацию ЧЕ 2023/2024