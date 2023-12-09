Команды все непредсказуемые – «Минск-Арена» принимает первый тур мужского ЧБ по индорхоккею

Велодром «Минск-Арены» принимает первый тур мужского чемпионата Беларуси по индорхоккею. Борьбу за титул начали восемь команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ступень отборочного этапа продлится три дня. Соревновательный процесс проходит по круговой системе, каждой команде предстоит провести по семь матчей. По итогам отбора будет выявлено два квартета, которые продолжат борьбу за медали. Несмотря на то, что есть фавориты турнира, на поле всегда идет напряженная борьба.

Игорь Л итовченко, главный тренер СК « С троитель» ( Б рест): Здесь команды все непредсказуемые, потому что игры скоротечные. Здесь четыре периода по 10 минут. Поэтому даже самые аутсайдеры турнира все равно в каждой игре стараются себя проявить, пытаются доказать, что они тоже сильные. Поэтому все команды конкурентоспособные. Но если выделить, скажем, фаворитов, то спортивный клуб «Строитель», хоккейный клуб «Минск», хоккейный клуб «Гомель» и «Минск-2», наверное.

Оставаться на достойном уровне белорусам помогает участие в российских стартах. Недавно наши спортсмены вернулись с международного турнира «Кубок Содружества», где поборолись с сильнейшими командами из России и Пакистана. Белорусская сборная завоевала серебро, бронза – у наших юниорок до 21 года.

Александр Кисель, главный судья чемпионата Беларуси по индорхоккею:

Рейтинг нашей, например, национальной женской команды третий вообще в мире, бронзовые медали на мировом первенстве были, чемпионами Европы стали в 2020 году. Здесь, в Беларуси, обыграли грантов мирового индорхоккея. Мужская команда – немного скромнее результаты. Но тоже в восьмерке сильнейших Европы. Поэтому на международной арене очень высокие результаты. Мы с нетерпением ждем хороших новостей от Международной, Европейской федерации хоккея, хотелось бы вернуться уже на международную арену и показывать высокие результаты.

Между этапами чемпионата Беларуси наши команды ожидает представительный турнир, который пройдет с 24 по 26 декабря в Электростали, где, кроме сильнейших белорусских клубов, сыграют чемпионы из России и Казахстана.