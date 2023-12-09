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«Шахтёр» неудачно стартовал на чемпионате России по баскетболу 3х3

09 декабря 2023 15:07
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«Шахтер» неудачно выступил в первый день второго тура чемпионата России по баскетболу 3х3. «Горняки» проводили два матча и в обоих потерпели поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» неудачно стартовал на чемпионате России по баскетболу 3х3-1

Вначале белорусы с разницей в два очка уступили «Спарте» – 13:15. Шанс выйти из группы был. Но для этого нужно было брать верх над ЦОПом из Санкт-Петербурга. В не самой зрелищной дуэли сильнее в итоге были россияне – 11:8.

10 декабря «Шахтер» попытается реабилитироваться. Для того чтобы завоевать путевку в тандем «мастер», нужно не просто выходить из пульки, но и побеждать в плей-офф.

# Баскетбол # Фотофакт

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