«Шахтёр» неудачно стартовал на чемпионате России по баскетболу 3х3

«Шахтер» неудачно выступил в первый день второго тура чемпионата России по баскетболу 3х3. «Горняки» проводили два матча и в обоих потерпели поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале белорусы с разницей в два очка уступили «Спарте» – 13:15. Шанс выйти из группы был. Но для этого нужно было брать верх над ЦОПом из Санкт-Петербурга. В не самой зрелищной дуэли сильнее в итоге были россияне – 11:8.

10 декабря «Шахтер» попытается реабилитироваться. Для того чтобы завоевать путевку в тандем «мастер», нужно не просто выходить из пульки, но и побеждать в плей-офф.