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Открытый чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Результаты белорусов в гонках преследования

28 марта 2023 12:57
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В Ханты-Мансийске в самом разгаре открытый чемпионат России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 марта были разыграны комплекты наград в гонках преследования. К сожалению, пока медальная копилка нашей сборной пустует.

Открытый чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Результаты белорусов в гонках преследования-1

Антон Смольский, имея в пассиве три круга штрафа, стал шестым. В топ-20 «заехали» еще два белоруса. Дмитрий Лазовский финишировал на 13-м месте, Никита Лобастов – на 18-м.

Среди женщин лучший результат показала Ирина Шаклеина – она расположилась на 17-й позиции. Дарья Кудаева – 19-я. В среду, 29 марта, спортсменов ожидает выходной. Борьба вновь возобновится в четверг. Биатлонистам предстоит сингл-микст.

Открытый чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Результаты белорусов в гонках преследования-4

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# Биатлон # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Ирина Шаклеина # Дарья Кудаева # Фотофакт

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