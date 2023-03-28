«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову

Арина Соболенко продолжает победоносно шагать по кортам Майами. Этой ночью белоруска вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четвертом круге была повержена представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Ожидаемой острой борьбы не случилось. Вторая ракетка планеты действовала, как и подобает фаворитке, первым номером. Соперница же сопротивлялась в меру сил. А их было немного. Соболенко превзошла Крейчикову практически по всем статистическим показателям. Счет по сетам – 6:3, 6:2. Таким образом, наша теннисная прима одержала уже 20-ю победу в сезоне.

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:

Это было великолепное выступление. Думаю, что сегодня я играла в действительно отличный теннис. Супердовольна уровнем, особенно против такого игрока, как Барбора, – у нас всегда тяжелые матчи. Ключом к победе определенно стала моя подача, поэтому на подаче Барборы я могла играть с большей свободой – принимать ее ближе к линии и входить в корт.