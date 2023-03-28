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«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову

28 марта 2023 08:24
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Арина Соболенко продолжает победоносно шагать по кортам Майами. Этой ночью белоруска вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четвертом круге была повержена представительница Чехии Барбора Крейчикова.

«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову-1

Ожидаемой острой борьбы не случилось. Вторая ракетка планеты действовала, как и подобает фаворитке, первым номером. Соперница же сопротивлялась в меру сил. А их было немного. Соболенко превзошла Крейчикову практически по всем статистическим показателям. Счет по сетам – 6:3, 6:2. Таким образом, наша теннисная прима одержала уже 20-ю победу в сезоне.

«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову-4

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:
Это было великолепное выступление. Думаю, что сегодня я играла в действительно отличный теннис. Супердовольна уровнем, особенно против такого игрока, как Барбора, – у нас всегда тяжелые матчи. Ключом к победе определенно стала моя подача, поэтому на подаче Барборы я могла играть с большей свободой – принимать ее ближе к линии и входить в корт.

«Это было великолепное выступление». Соболенко вышла в ¼ турнира в Майами, победив Крейчикову-7

Соперницей Соболенко по четвертьфиналу будет спортсменка из Румынии Сорана Кырстя. В мировом рейтинге белоруска идет на второй позиции, а ее визави располагается только на 74-м месте. Матч состоится 29 марта.

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# Теннис # Арина Соболенко # Барбора Крейчикова # Сорана Кырстя # Фотофакт

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