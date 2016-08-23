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Открытый чемпионат по болотному футболу прошёл в Гродненской области

23 августа 2016 07:20
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Август приучил нас к ежедневным спортивным новостям – только закончилась Олимпиада в Рио. Но и в Беларуси спортивных баталий хватает! В минувшие выходные в Гродненской области прошёл Открытый чемпионат по болотному футболу. О том, что это такое, и почему он проходит именно в этом регионе страны, – поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – старший тренер Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по футболу по Гродненской области – Евгений Юцевич и член сборной команды Гродненской области по болотному футболу  Валерий Блюдник.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Валерий Блюдник # Евгений Юцевич

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