Открытый чемпионат по болотному футболу прошёл в Гродненской области

Август приучил нас к ежедневным спортивным новостям – только закончилась Олимпиада в Рио. Но и в Беларуси спортивных баталий хватает! В минувшие выходные в Гродненской области прошёл Открытый чемпионат по болотному футболу. О том, что это такое, и почему он проходит именно в этом регионе страны, – поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – старший тренер Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по футболу по Гродненской области – Евгений Юцевич и член сборной команды Гродненской области по болотному футболу Валерий Блюдник.