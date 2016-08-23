Олимпийский чемпион Владислав Гончаров, байдарочницы и борец-вольник Ибрагим Саидов прибыли в Минск

Новости Беларуси. Наш единственный золотой призер минувшей Олимпиады в понедельник прибыл на Родину. В национальном аэропорту Владислава Гончарова, а также тренерский штаб отечественной сборной по прыжкам на батуте встречали без преувеличения помпезно. Оно и неудивительно – 20-летний уроженец Витебска стал не только единственным белорусским чемпионом игр в Рио, но и первым в истории нашим медалистом в этом виде олимпийской программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Гончаров, чемпион Олимпийских игр в Рио (прыжки на батуте):

Я не знал, что смогу победить. Конечно, рассчитывал на медаль (серебро или бронза), но рад, что получилось золото. Моя мечта – стать двукратным как минимум уже олимпийским чемпионом. Дальше будет видно уже.

Также с бразильской земли на белорусскую прибыли минувшим вечером четверка байдарочниц и борец-вольник Ибрагим Саидов. На их счету восьмая и девятая белорусские медали завершившихся игр.

Марина Литвинчук, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио (гребля на байдарках и каноэ):

Медаль, можно сказать, бронза, но с отливом золота, потому что мы были без своего тренера, без своей поддержки. Мы сделали максимум.

Ибрагим Саидов, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио (вольная борьба):

Я максималист и ехал за золотой медалью. Не получилось. В следующий раз попытаюсь взять золотую. Победу в первую очередь хотел бы посвятить своему покойному отцу, который содействовал, чтобы я добился этого. А потом я посвящаю моей второй родине, Беларуси, всем болельщикам. А потом уже Дагестану.