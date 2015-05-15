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Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису проходит в Минске с 13 по 17 мая

15 мая 2015 06:04
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Новости Беларуси. С 13 по 17 мая в Минске проходит Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, который входит в престижную серию Мирового тура.

Так называемый «Belarus Open» с каждым годом расширяет географию участников.

На этот раз в нашу страну впервые пожаловали спортсмены из далеких Аргентины, Бразилии, Пуэрто-Рико и Чили. Традиционно приехали теннисисты из Украины, Польши, Бельгии, Кореи и Японии. Особенно массовый десант ожидается из России.

Минск посетят 14 спортсменов из первой сотни мужского рейтинга, что делает минский турнир еще более престижным. Беларусь на турнире представят 40 мастеров и мастериц малой ракетки. Таким образом, «Belarus Open» станет ключевым для многих отечественных мастеров настольного тенниса, включая тех, чьи имена еще не известны широкому кругу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Призовой фонд турнира составляет 35 тысяч долларов.

Андрей Воробьев, старший тренер сборной Беларуси по настольному теннису:
Представлен разный уровень спортсменов. Основные игроки пока продолжают свое выступление, а молодежь, которую мы подключили для того, чтобы они набрались опыта, проиграла свои встречи. Естественно, они же были ниже уровнем, сложно было обыграть.

# Настольный теннис # Андрей Воробьев

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