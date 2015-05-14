Андрей Сидоренко: Сборная Беларуси на чемпионате мира по хоккею играет сердцем

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает известный хоккейный специалист, заслуженный тренер Беларуси, некогда наставник национальной команды Андрей Сидоренко.

Сборная Беларуси сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. На минувшей неделе наша национальная команда провела заключительные матчи предварительного этапа планетарного форума. По их итогам белорусы заняли четвертое место в группе и пробились в плей-офф.

Андрей Михайлович, сборная Беларуси – в четвертьфинале чемпионата мира. Справедливо?

Андрей Сидоренко:

Очень приятно, что мы попали в четвертьфинал, команда очень достойно выступала. Я думаю, что и вам игра команды очень понравилась. Можно отметить и бойцовские качества команды, она работает от первой до последней минуты, не уступает ни в чем сопернику. Но я уже как-то говорил, что команда играет сердцем. И это очень важно. Я думаю, что это и зрителям нравится.

Матч с американцами уже окрестили сенсационным. А вам как специалисту какой матч понравился больше?

Андрей Сидоренко:

Мне понравился с финнами, если честно сказать. Во-первых, финны – это серьезная команда, достаточно организованная. Для меня как для специалиста было очень интересно, какой план будет на игру, как проявит себя каждый игрок. Да, были моменты во втором периоде, когда мы немного отдали инициативу, но в целом команда очень хорошо смотрелась. Важно, что команда не проигрывала единоборства. Очень бросилось в глаза, что команда очень хорошо была готова физически. И, конечно, психологически здесь ни в чем не проигрывали сопернику. Это очень важно было, потому что когда мы работали с россиянами, мы немножко были выхолощены. И нам этих положительных эмоций не хватало.

Все отмечают хорошую физическую подготовку нашей команды. Давайте на этом остановимся поподробнее. Это работа Владимира Буре дала результат или какой-то еще психологический подъем случился?

Андрей Сидоренко:

Здесь надо отдать должное тренерскому штабу и, конечно, тренеру по физической подготовке Буре. Посмотрите: когда они товарищеские матчи играли, команда была немножко тяжелая. Они подводили к этому турниру. И на турнире команда подошла к пику. Не было таких серьезных провалов. Мы держались очень стабильно. Наша команда тренерская, она играет за счет строгой игровой дисциплины и за счет функциональной физической подготовки. Потому что вся тактика, которую им Льюис прививает, очень агрессивная. Мы строим свою оборону уже в зоне соперника, играем очень агрессивно. Поэтому она требует хорошей физической кондиции. И команда Беларуси показала, что она очень хорошо физически готова.

Мнение Дэйва Льюиса, Андрей Михайлович, как-то прокомментируете?

Андрей Сидоренко:

Я согласен. Хорошо, что уверенность исходит от тренера. Это очень важно, ведь это передается игрокам, передается команде.

Это, кстати, заметно. Команда совершенно другая.

Андрей Сидоренко:

Совершенно другая, да. Он сумел ее сплотить. Это очень важно, когда сплоченный коллектив. Правильно говорит, что «мы должны быть как команда – это наш главный козырь». Команда Канады имеет очень ярких звезд, она, конечно, является фаворитом, но нашим ребятам, самое главное, выйти уверенными, не тушеваться, верить в свои силы, выступать как команда. Важным такой момент будет, чтобы не проиграть в единоборствах. Потому что канадцы – ребята достаточно мощные, будут играть форчекинг, очень сильно играют под воротами. И здесь, конечно, в этих компонентах игры, нам не нужно проиграть. Ясно, что канадцы будут играть на своих сильных сторонах.

Четвертьфинальные матчи плей-офф пройдут 14 мая. Первыми в Остраве на лед выйдут хоккеисты США и Швейцарии. Спустя час начнется поединок в Праге между канадцами и белорусами. В вечерней программе – встречи сборных России и Швеции, а также Финляндии и Чехии.

Кто будет в финале играть?

Андрей Сидоренко:

Конечно, хотелось бы Канада – Россия.

Это хотелось бы как болельщику, как зрителю. А как специалисту, как тренеру?

Андрей Сидоренко:

Давайте реально будем говорить. Я бы хотел, чтобы или играла Россия с Канадой, или Канада – со Швецией.

Гродненский «Неман» узнал соперников по хоккейной Лиге чемпионов. 13 мая в Чехии прошла жеребьевка этих соревнований. На групповом этапе 48 команд-участниц будут разбиты на 16 групп по три клуба в каждой.

Чемпион нашей страны попал в компанию к немецкому «Адлеру» из Мангейма и чешскому «Витковице» из Остравы. Соревнования в группах начнутся 20 августа и завершатся 6 сентября. Каждая команда проведет четыре матча. Для выхода в плей-офф необходимо занять в группе место не ниже второго. Матчи нокаут-раунда пройдут с 22 сентября по 9 февраля.

Андрей Михайлович, понятно, пока, наверное, рано говорить о перспективах гродненского клуба, селекция пока в самом разгаре. Интересует другой момент. Ваше отношение к возрождению хоккейной Лиги чемпионов. Есть перспективы у этого проекта?

Андрей Сидоренко:

Я думаю, что есть. Я думаю, правильно, что возобновили это первенство – Лигу чемпионов. Когда встречаются разные команды, с разными стилями, с разным мировоззрением на хоккей, то это дает очень большой эффект и дает расти игрокам, командам. И зрительский интерес, мне кажется, немаловажен. Представляете, когда в Гродно приедут иностранные команды, что там будет, сколько людей придет посмотреть.

В Гродно вообще любят хоккей.

Андрей Сидоренко:

Да. Но впервые они будут принимать участие, надо пожелать им успехов. Я хочу сказать, что соперники попались, конечно, серьезные. Соперники с разными стилями, во-первых. Немцы играют в канадском стиле, потому что очень много специалистов из Канады. Чехи немножко в другом стиле играют. Поэтому очень серьезно нужно будет команде подготовиться.