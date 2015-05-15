Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира разгромным поражением от Канады – 0:9

Новости Чехии. Обидно, но ожидаемо. Радость белорусов от выхода в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею длилась недолго.

В соперники команде Дэйва Льюиса достались грозные канадцы – главные претенденты на «золото» этого мирового форума. Лишь отчаянные оптимисты были уверены в том, что белорусы смогут победить. Реалисты надеялись на то, что наша команда хотя бы даст бой именитым оппонентам. Но биться с канадцами на равных в 2015 году, пожалуй, смогли лишь шведы и, что удивительно, французы. У других не получилось. И у белорусов тоже.

Уже к 30-й секунде мы уступали 0:1, а дальше – хуже. После первого периода цифры на табло говорили о тотальном игровом перевесе Канады – 4:0.

После второй трети положение нашей команды стало еще более удручающим – 0:6. Итоговый же результат – 9:0 не в нашу пользу.

К сожалению, именно таким провальным матчем сборная Беларуси заканчивает путь на нынешнем чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».