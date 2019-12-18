«Отдаём старт игры и потом догнать очень тяжело». Игрок минского «Динамо» о проигрыше хоккеистам Сочи

Уже в первом периоде «бело-синие» пропустили трижды. Гости забросили еще раз во второй 20-минутке. Правда, на ее исходе перед болельщиками «зубров» забрезжил лучик надежды: отличились Демков и Спунер. Но в заключительной трети организовать погоню динамовцы не сумели, более того – пропустили еще раз. 2:5 – восьмое кряду поражение минского клуба.

Владислав Ерёменко, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Первый период мы полностью провалили – пропустили 3 гола, потом уже все, тяжело было. Я не понимаю, в чем дело. Нас настраивают правильно, отмечают моменты, что нам нужен хороший старт, чего в предыдущих играх не было. Выходим, понимая, что нам нужен хороший старт. Отдаем старт игры и потом уже догнать очень тяжело.

Впереди у «Динамо» выездная серия. Первая остановка – Владивосток. Игра с «Адмиралом» пройдет 21 декабря.