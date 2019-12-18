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«Отдаём старт игры и потом догнать очень тяжело». Игрок минского «Динамо» о проигрыше хоккеистам Сочи

18 декабря 2019 20:39
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продлило серию неудач в чемпионате КХЛ. На домашнем льду «зубры» уступили хоккеистам Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Отдаём старт игры и потом догнать очень тяжело». Игрок минского «Динамо» о проигрыше хоккеистам Сочи-1

Уже в первом периоде «бело-синие» пропустили трижды. Гости забросили еще раз во второй 20-минутке. Правда, на ее исходе перед болельщиками «зубров» забрезжил лучик надежды: отличились Демков и Спунер. Но в заключительной трети организовать погоню динамовцы не сумели, более того – пропустили еще раз. 2:5 – восьмое кряду поражение минского клуба.

«Отдаём старт игры и потом догнать очень тяжело». Игрок минского «Динамо» о проигрыше хоккеистам Сочи-4

Владислав Ерёменко, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Первый период мы полностью провалили – пропустили 3 гола, потом уже все, тяжело было. Я не понимаю, в чем дело. Нас настраивают правильно, отмечают моменты, что нам нужен хороший старт, чего в предыдущих играх не было. Выходим, понимая, что нам нужен хороший старт. Отдаем старт игры и потом уже догнать очень тяжело.

Впереди у «Динамо» выездная серия. Первая остановка – Владивосток. Игра с «Адмиралом» пройдет 21 декабря.

«Отдаём старт игры и потом догнать очень тяжело». Игрок минского «Динамо» о проигрыше хоккеистам Сочи-7

# Хоккей Беларуси # Владислав Ерёменко # Фотофакт

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