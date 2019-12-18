Андрей Вавлев о проигрыше «Цмокі-Мінск» баскетболисткам «Герники Бискайа»: «Очень быстро играют»
Новости Беларуси. 18 декабря женская команда баскетбольных «Цмоков» провела первый матч 1/16 финала плей-офф кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже само попадание в эту стадию турнира – большой успех белорусского клуба. Самое время развить его.
На домашнем паркете минчанки принимали соперниц из испанской «Герники Бискайа». Наши баскетболистки быстро повели в счете с разницей в 4 очка, но первая четверть завершилась вничью.
К большому перерыву команды по-прежнему держались вровень. А вот затем гостьи вырвались вперед. Их преимущество достигало 10 очков. «Цмокі» сумели сократить отставание, но матч проиграли – 52:57.
Андрей Вавлев, главный тренер БК «Цмокі-Мінск»:
Очень быстро играют. Что-то у нас получилось, что-то не получилось. Пару мячей не забили свободных из-под кольца. Кое-где пропустили в защите. Скамейка короткова тут, фактор усталости никто не отменял. Там ротация игроков побольше.
Впрочем, ничего еще не решено. Ответная игра пройдет 9 января в городке Герника.