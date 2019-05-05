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«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс

05 мая 2019 13:12
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Новости Беларуси. «Все на старт!» Всебелорусский легкоатлетический кросс «Победа» на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс-1

На соревнования приехали более 300 спортсменов. Участники, в зависимости от возраста, выступают на дистанциях от 1 до 5 километров и в эстафетах. На трассе соревнуются Сергей Платонов, Татьяна Стефаненко, Артем Логиш и многие другие известные спортсмены. Все они неоднократно защищали честь области на состязаниях самого высокого уровня. Для многих атлетов сегодняшние старты – возможность проверить свои силы перед летним соревновательным сезоном.

«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс-4

Нина Савина, участница Всебелорусского легкоатлетического кросса:
Каждый выходит со своей целью. Допустим, кто-то – отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил, кто-то – скинуть лишний вес и тому подобное. Мы выходим для лучшего результата. Бегать и еще раз бегать, да.

«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс-7

Сергей Платонов, участник Всебелорусского легкоатлетического кросса:
Это моя жизнь и это моя работа. Он мне дает уверенность в себе в обычной жизни. Я очень рад, что занимаюсь этим видом спорта. Очень доступный вид спорта, поэтому я даже рекомендую всем заниматься легкой атлетикой.

«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс-10

Победителя определят после итогов личных выступлений бегунов и по результатам команд. Этот кросс стал уже традиционным – он проводится 22 года.

# Легкая атлетика # Нина Савина # Сергей Платонов # Фотофакт

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