«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс

Новости Беларуси. «Все на старт!» Всебелорусский легкоатлетический кросс «Победа» на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На соревнования приехали более 300 спортсменов. Участники, в зависимости от возраста, выступают на дистанциях от 1 до 5 километров и в эстафетах. На трассе соревнуются Сергей Платонов, Татьяна Стефаненко, Артем Логиш и многие другие известные спортсмены. Все они неоднократно защищали честь области на состязаниях самого высокого уровня. Для многих атлетов сегодняшние старты – возможность проверить свои силы перед летним соревновательным сезоном.

Нина Савина, участница Всебелорусского легкоатлетического кросса:

Каждый выходит со своей целью. Допустим, кто-то – отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил, кто-то – скинуть лишний вес и тому подобное. Мы выходим для лучшего результата. Бегать и еще раз бегать, да.

Сергей Платонов, участник Всебелорусского легкоатлетического кросса:

Это моя жизнь и это моя работа. Он мне дает уверенность в себе в обычной жизни. Я очень рад, что занимаюсь этим видом спорта. Очень доступный вид спорта, поэтому я даже рекомендую всем заниматься легкой атлетикой.