Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завоевала шестой чемпионский титул в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне у подопечных Виктора Гончарова был очень плотный соревновательный календарь. Клуб из белорусской столицы впервые сыграл в основной сетке Лиги Чемпионов и дебютировал в российской Суперлиге. Поэтому к чемпионату Беларуси девушки присоединились только в финальной части, где их ждала брестская команда «Прибужье». Финальная серия продолжалась всего три матча, в которых «Минчанка» отдала соперницам лишь одну партию.

Екатерина Сокольчик, нападающая ВК «Минчанка»:

Для нас это было очень тяжелое чемпионство, потому что мы не участвовали в регулярном чемпионате Беларуси. Мы фактически не видели команды, и нам попалась достаточно сильная команда Бреста, которая нам оказала достойное сопротивление. Но мы все-таки были сильнее были в финальной стадии.

Можно спокойно выдохнуть. Но ненадолго, потому что сборники – кто едет в национальную сборную – шестого числа начинаются сборы, поэтому отдохнуть тут два дня только.