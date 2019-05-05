ЧМ-2019. Беларусь играет с Южной Кореей. Текстовый онлайн

Сегодня сборная Беларуси проведёт заключительный матч чемпионата мира в дивизионе А1. В соперниках нашей страны – команда Южной Кореи. К слову, для подопечных Андрея Сидоренко, собственно, как и для нашего оппонента эта встреча турнирного значения не имеет. При любом раскладе в элитный дивизион отправятся белорусы и казахи. Однако команда Южной Кореи стала настоящим открытием этого чемпионата. Ребята очень уверенно стартовали и долгое время были на ведущих ролях. Тем интереснее посмотреть, справится ли наша сборная с тёмной лошадкой этого турнира.

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова ведет текстовый онлайн здесь.