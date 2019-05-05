Прямой эфир

ЧМ-2019. Беларусь играет с Южной Кореей. Текстовый онлайн

05 мая 2019 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня сборная Беларуси проведёт заключительный матч чемпионата мира в дивизионе А1. В соперниках нашей страны – команда Южной Кореи. К слову, для подопечных Андрея Сидоренко, собственно, как и для нашего оппонента эта встреча турнирного значения не имеет. При любом раскладе в элитный дивизион отправятся белорусы и казахи. Однако команда Южной Кореи стала настоящим открытием этого чемпионата. Ребята очень уверенно стартовали и долгое время были на ведущих ролях. Тем интереснее посмотреть, справится ли наша сборная с тёмной лошадкой этого турнира.  

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова ведет текстовый онлайн здесь.  

 

 

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство
04 мая 2019 20:48

Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»
04 мая 2019 20:34

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»
04 мая 2019 20:15

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»