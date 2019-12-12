От подготовки спортивных менеджеров до сотрудничества со СМИ. О чём говорили на семинаре «Стратегия успеха»

Новости Беларуси. Семинар «Стратегия успеха» в штаб-квартире Национального олимпийского комитета – повод поговорить о насущном, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 12 декабря, здесь поднимались абсолютно различные вопросы – от подготовки спортивных менеджеров и работы со спонсорами до организации сотрудничества федераций со СМИ.

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Когда я занимался спортом, были времена, что нам хотелось, чтобы и соревнования наши показали, и чтобы встречали нас, когда мы выиграем. Этим мы были немножко обделены. Но сейчас все на высшем уровне у нас делается для спорта в плане обеспечения спорта, в плане тренерского штаба и в плане освещения СМИ.

Выстроить процесс коммуникации между спортсменами, тренерами и представителями СМИ непросто. Но именно от их согласованной работы зависит конечный продукт – то, что видят зрители на экранах, телевидении и читают в газетах. Обмен идеями и опытом, площадка для конструктивного диалога, который будет полезен как федерациям по видам спорта, так и СМИ – именно такую цель преследовали организаторы. В качестве одного из спикеров-экспертов, тех кто не понаслышке знает все тонкости спортивной журналистики, выступила специальный корреспондент телеканала СТВ Анжелика Урман.