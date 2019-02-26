От европейской кухни до халяля. Чем будут питаться участники II Европейских игр?

Новости Беларуси. В Минске разработали меню для атлетов II Европейских игр. Оно включает до 270 блюд в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их будут готовить лучшие повара по международным стандартам.

Контролировать безопасность и качество пищевых продуктов будет Национальная антидопинговая лаборатория. В рацион включат преимущественно белорусские продукты.

Объекты питания будут работать круглосуточно и каждый день участникам и гостям будут предлагать новые блюда. Уже заключены договоры с основными операторами питания II Европейских игр. Сейчас организаторы тестируют блюда и обучают персонал.

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Если говорить про организацию питания в основной столовой, у нас будет предусмотрена европейская кухня, азиатская, белорусская кухня, конечно же. Халяль, кошер и вегетарианские, и диетические блюда. Данные требования являются у нас основными со стороны НОКов всех участвующих стран.