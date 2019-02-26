«Шикарнейшая матчевая встреча». Минский турнир по лёгкой атлетике среди юниоров собрал 250 участников
Новости Беларуси. Минск традиционно принимает международный зимний турнир по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К нам из года в год приезжают сильнейшие атлеты Европы. На этот раз соревнования собрали более 250 участников из 11 стран. Это рекорд.
Баталии развернулись в манеже минского БГУФКа, где ребята соревнуются как в личном, так и в командном зачетах. Для белорусов данный старт является этапом подготовки к юниорскому чемпионату Европы, который пройдет летом в Швеции.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С учетом того, что зимний сезон без официальных соревнований для юниоров. Во всех странах есть такой дефицит международного соперничества, конкуренции. Мы рады, что в Минске организовали такую площадку, которую мы делаем в первую очередь для наших спортсменов. У нас в манеже БГУФКа присутствуют спортсмены мирового уровня, они возглавляют мировые легкоатлетические рейтинги. Выходцы из наших соревнований многие стояли на олимпийских пьедесталах.
С каждым годом минский турнир набирает популярность среди международных федераций. На этот раз дебютантом стала команда из Казахстана.
Сергей Арзамасов, старший тренер РЦОП по легкой атлетике (Казахстан):
В этом году юниоры немножко обделены, а у вас такая шикарнейшая матчевая встреча. При чем со всего мира приезжают, нам захотелось немножко разбавить Азией ваши соревнования.
В Казахстане был специальный сбор к этим соревнованиям, самые лучшие и достойные находятся здесь.
У нас готов договор, чтобы вас принять, пригласить в гости в мае.