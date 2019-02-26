Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

Новости Беларуси. Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На соревнованиях во французском городе Клермон-Ферран наша спортсменка взяла планку установленную на высоте 4 метра и 65 сантиметров.