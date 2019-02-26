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Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

26 февраля 2019 09:21
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Новости Беларуси. Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом-1

На соревнованиях во французском городе Клермон-Ферран наша спортсменка взяла планку установленную на высоте 4 метра и 65 сантиметров.

Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом-4

Прежний рекорд страны равнялся 4 метрам и 62 сантиметрам. Он также был установлен Ириной Жук на соревнованиях в Клермон-Ферране, но годом ранее.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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